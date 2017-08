En Espagne, des touristes malmenés et un ras-le-bol généralisé

Graffitis sur les hôtels, manifestations, assauts contre un bus… De Barcelone à Majorque, des groupuscules anticapitalistes multiplient les actes de vandalisme pour protester contre la gestion des visiteurs.

Attaques des boutiques de location de vélos, cris menaçants poussés devant plusieurs hôtels de la vieille ville, graffitis peinturlurés sur des établissements touristiques : « Stoppons les roues du capital », « Défendons les quartiers contre cette plaie ! », « Tourist, Go Home ! »… À Barcelone, une des villes les plus visitées d’Europe, des activistes du groupuscule anticapitaliste Endavant ne se limitent pas à commettre des agressions de toutes sortes contre les flots de visiteurs qui se déversent sur la capitale catalane, ils les filment et les mettent en ligne sur leurs réseaux sociaux. Le niveau d’hostilité est tel que la mairesse de gauche, Ada Colau, a affirmé dimanche que les « faits feront l’objet d’enquêtes et que les responsables devront répondre devant la justice ».

Ces militants radicaux ne sont pas les seuls : depuis fin juin, en Catalogne, ainsi qu’à Valence et aux Baléares, le collectif Arran (lui aussi anticapitaliste et revendiquant une « grande Catalogne ») se livre à de semblables amabilités : lancers de confettis sur des touristes en terrasse, manifestation sur le port de plaisance de Palma de Majorque interdisant l’accès aux yachts, irruption vociférante dans plusieurs restaurants du centre-ville de Palma, assaut donné contre un bus à Barcelone…

Caisse de résonance

Les institutions, l’hôtellerie tout entière et les médias espagnols dénoncent à l’unisson ces « actes de vandalisme ». « Quels que soient les motifs et les revendications des radicaux, enrage Pilar Carbonell, directrice générale du tourisme aux Baléares, mettre en danger la vie de ceux qui nous rendent visite ne peut avoir la moindre once de légitimité. »

Photo: Paul Barrena Agence France-Presse

Même si ces événements ne sont le fait que d’une extrême minorité (le mouvement Arran, par exemple, ne compte que 500 membres), l’Espagne touristique tremble : la caisse de résonance est bien supérieure aux actes de vandalisme en eux-mêmes. Or, a fortiori au beau milieu de l’été, ce secteur, qui a toujours été un pilier de l’économie nationale, n’a jamais été aussi crucial. Alors que l’Espagne lutte pour retrouver sa vitalité d’avant la crise économique de 2008, c’est le tourisme qui soutient le marché de l’emploi, stimule la croissance (autour de 3 %) et permet de remplir les caisses de la sécurité sociale.

Les chiffres du premier semestre de cette année, tout juste publiés, donnent une idée de cette extrême dépendance : 37 milliards d’euros dépensés par les visiteurs étrangers, dont 8 pour la Catalogne et 5,2 dans l’archipel des Baléares. Au cours de la même période, 36,3 millions de personnes ont visité l’Espagne, soit 14,8 % de plus que l’an dernier. Soit, de manière plus globale, 10 % du PIB et deux millions d’emplois. Dans la seule Catalogne, le tourisme génère quelque 50 milliards d’euros. En somme, les afflux de visiteurs (renforcés par les plateformes de type Airbnb) n’ont jamais été aussi considérables, surtout sur le littoral.

Saturation

Mais ces « actes de vandalisme » sont un phénomène moins isolé qu’il n’y paraît. Tout d’abord parce que ces groupuscules appartiennent à la CUP, un mouvement anticapitaliste et séparatiste, qui lui-même exerce une forte influence sur l’actuel processus souverainiste qui doit déboucher, le 1er octobre, sur un référendum catalan d’autodétermination que Madrid rejette. Leur credo : si cette région est nôtre, ne laissons pas les touristes la dénaturer. Ensuite, et surtout, parce que ces mini-commandos touristophobes expriment avec violence un ras-le-bol généralisé en Espagne — et dans bien d’autres pays européens : le constat que les afflux massifs de visiteurs transforment les quartiers, rendent la vie chère, poussent des habitants à s’exiler en périphérie, modifient les types de commerces.

« Les touristes ne sont pas le problème, ils seront toujours les bienvenus, souligne Janet Sanz, responsable de l’urbanisme à la mairie de Barcelone. Le problème, c’est le modèle de développement touristique, qui nuit au tissu urbain et son authenticité. » Depuis deux ans, la municipalité, dirigée par Ada Colau, une ancienne militante contre les expulsions immobilières, se bat contre la multiplication des appartements touristiques, très souvent sans licence, qui s’offrent sur les plateformes de logements saisonniers. Un nouveau Plan d’urbanisme prévoit une « décroissance touristique » dans les quartiers centraux.

Bien que le sentiment de saturation soit national, il s’exprime avant tout dans les régions touristiques où le nationalisme est fort. D’où le fait que les manifestations de rejet (symboliques ou violentes) se cantonnent dans les zones catalanophones et, de plus en plus au Pays basque, qui panse ses plaies après quatre décennies de terrorisme séparatiste. Saint- Sébastien, avec ses 180 000 habitants pour 2 millions de touristes en 2016 (deux fois plus qu’en 2011), voit sa vieille ville assaillie par des hordes de visiteurs et 280 appartements touristiques, la plupart illégaux. « Tourists Go Home ! » peut-on lire sur les murs de rues historiques. La branche juvénile du parti séparatiste Sortu a annoncé pour le 17 août (lorsque débuteront les fêtes annuelles de la ville) une grande marche contre « le tourisme invasif ».