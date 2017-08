Syrie: Del Ponte, frustrée, quittera la Commission d’enquête de l’ONU

Photo: Martial Trezzini Associated Press

Genève — L’ancienne procureure spécialiste du crime de guerre Carla Del Ponte a annoncé dimanche qu’elle allait bientôt quitter la Commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie, dont les travaux vont malgré tout se poursuivre. « Je suis frustrée, j’abandonne ! J’ai déjà écrit ma lettre de démission et vais l’envoyer dans les prochains jours », a-t-elle dit, lors d’un entretien au journal suisse Blick donné depuis le Festival du film de Locarno, dans le Tessin, sa région natale. Elle explique qu’elle participera encore à la session du Conseil des droits de l’homme en septembre à Genève avant de s’en aller. Dans un communiqué, la Commission indique avoir été prévenue par Mme Del Ponte « à la mi-juin » et salue sa « contribution » et ses « efforts », mais estime que « le travail doit se poursuivre ».