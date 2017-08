Des craintes de violences se font sentir à l'approche des élections

Les Kényans votent mardi pour des élections générales âprement disputées, et l’issue incertaine de la présidentielle opposant le chef de l’État, Uhuru Kenyatta, au leader de l’opposition, Raila Odinga, a ravivé la crainte de violences électorales.

Quelque 19,6 millions de Kényans vont élire leurs président, gouverneurs, députés, sénateurs, élus locaux et représentantes des femmes à l’Assemblée. Ces élections interviennent 10 ans après celles de 2007, marquées par les pires violences depuis l’accession à l’indépendance en 1963 de cette ancienne colonie britannique.

L’opposition, déjà emmenée par Raila Odinga, avait crié à la fraude à l’annonce de la réélection du président Mwai Kibaki. Le Kenya avait plongé dans deux mois de violences politico-ethniques et de répression policière, qui avaient fait au moins 1100 morts, plus de 600 000 déplacés et traumatisé un pays jusque-là réputé stable.

Cette année, la réédition du duel de 2013 a donné lieu à une campagne acrimonieuse. Les invectives l’ont souvent emporté sur les propositions, le président refusant même de débattre à la télévision avec son principal adversaire. Six autres candidats sont en lice, mais ils ne pèsent même pas 1 % des voix à eux six, selon les sondages.

Vote ethnique

Le vote au Kenya se joue plus sur des sentiments d’appartenance ethnique que sur des programmes, et MM. Kenyatta (un Kikuyu) et Odinga (un Luo) ont mis sur pied deux puissantes alliances électorales.

Pour les sondeurs, la présidentielle se jouera sur la capacité des deux camps à mobiliser leurs sympathisants, le tout sous la surveillance de robustes missions d’observation de l’Union africaine et de l’Union européenne notamment.

La campagne s’est déroulée dans un calme relatif jusqu’à ce qu’elle soit ternie dans sa dernière semaine par l’assassinat d’un responsable informatique de la commission électorale. Vendredi, l’opposition a en outre accusé la police d’avoir emporté du matériel informatique lors d’un raid musclé dans un de ses locaux devant abriter un centre parallèle de comptage des voix.