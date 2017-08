Israël entend bannir Al Jazeera du pays

Jérusalem — Le ministre israélien des Communications, Ayoub Kara, a annoncé dimanche qu’il envisage de révoquer les accréditations de presse des journalistes d’Al-Jazeera, les empêchant ainsi de travailler au pays.

Le ministre Kara dit avoir demandé aux réseaux par satellite et câble de bloquer les transmissions d’Al-Jazeera en sol israélien. Il cherche aussi à les interdire au moyen d’une loi.

M. Kara, qui est membre du parti du premier ministre Benjamin Nétanyahou, n’a pas établi d’échéancier pour ce faire.

Le directeur du bureau de Jérusalem, Walid al-Omari, a affirmé en ondes ne pas avoir été informé de ces possibles mesures par les autorités israéliennes.



Vive réaction



De son côté, la chaîne de télévision a fait savoir qu'elle dénonçait la décision du gouvernement israélien de fermer ses bureaux et qu'elle la contesterait en justice, a annoncé dimanche un responsable de la chaîne à l’AFP.

« Al-Jazeera dénonce cette mesure de la part d’un État qui prétend être la seule démocratie du Moyen-Orient et la considère comme grave », a déclaré ce responsable, ajoutant que la chaîne va contester cette mesure en justice.



Al-Jazeera, qui est établi à Doha, a rapporté la nouvelle sur ses chaînes en anglais et en arabe.

Le réseau satellite financé par le gouvernement du Qatar a déjà été la cible des pays arabes qui accusent Doha de soutenir les extrémistes.

La Jordanie et l’Arabie saoudite ont récemment fait fermer ses bureaux locaux, tandis que la chaîne et ses sites affiliés ont été bloqués en Égypte, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

« Dernièrement, presque tous les pays de notre région ont déterminé qu’Al-Jazeera soutient le terrorisme, soutient la radicalisation religieuse, a déclaré le ministre Kara. Et quand nous voyons que tous ces pays ont déterminé que c’est un fait qu’Al-Jazeera est un instrument du [groupe armé] État islamique, d’Hamas, du Hezbollah et de l’Iran, et que nous sommes les seuls à ne pas l’avoir constaté, alors quelque chose de délirant se passe ici. »

Les autorités israéliennes ont longtemps reproché à Al-Jazeera d’adopter des positions défavorables à l’État hébreu. Le ministre de la Défense, Avigdor Liebermen, a même comparé sa couverture médiatique à de la propagande « style Allemagne nazie ».