Le bureau de la procureure générale «assiégé» par l’armée au Venezuela

Le bureau de la procureure générale du Venezuela était entouré par les forces de sécurité, samedi, en vue d’une séance de la nouvelle assemblée constituante qui envisage d’évincer Luisa Ortega Diaz, une détractrice du régime.



La procureure générale a dénoncé un « siège » sur Twitter, publiant des photos où l’on peut apercevoir une trentaine de gardes nationaux en tenue antiémeute devant son bureau, à Caracas.



Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 5 août 2017

Photo: Ronaldo Schemidt Agence France-Presse

L’accès à l’immeuble où se trouve son quartier général a été complètement bloqué.La direction de l’Organisation des États américains (OEA) a décrié une « violation flagrante » de l’indépendance institutionnelle de la procureure.Jeudi, Luisa Ortega Diaz, auparavant sympathisante de l’ex-président Hugo Chávez, avait demandé aux tribunaux de bloquer la mise en place de l’assemblée constituante. Elle a été déboutée le lendemain.L’assemblée s’est engagée à agir rapidement pour contrecarrer les opposants du président Nicolas Maduro, alors que ses membres se réuniront pour une deuxième fois samedi.« Ne pensez pas que nous allons attendre des semaines, des mois ou des années », avait lancé vendredi Delcy Rodriguez, après avoir été élue à l’unanimité présidente de l’instance. « Demain, nous commençons à agir. Les fascistes violents, ceux qui mènent une guerre économique contre le peuple, ceux qui mènent une guerre psychologique, la justice vous rattrapera. »L’assemblée constituante a été instaurée malgré les virulentes critiques de l’opposition, des États-Unis et d’autres pays qui craignent que l’instance ne constitue un outil pour imposer une dictature. Ses partisans objectent qu’elle rétablira la paix au pays, secoué depuis des mois par des manifestations qui ont fait au moins 120 morts.Le président Maduro s’est engagé à ce que la révision de la constitution prive les législateurs de l’opposition de leur immunité judiciaire.Dans les derniers jours, plusieurs militants de l’opposition ont été emprisonnés et d’autres chercheraient à s’exiler.Seulement quelques centaines de protestataires ont manifesté vendredi — un des plus faibles niveaux de participation depuis des mois.Samedi, les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays d’Amérique du Sud prendront part à une réunion d’urgence pour déterminer s’ils pousseront le Venezuela vers la sortie de la zone de libre-échange Mercosur pour avoir enfreint ses normes démocratiques. Le Venezuela a déjà été suspendu de cette communauté économique en décembre.