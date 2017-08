La guerre des programmes scolaires entre l'Inde et le Pakistan

Des étudiants indiens regardent des photographies prises lors de la partition de l’Inde et du Pakistan, il y a 70 ans, au Musée de la Partition, à Amritsar, ville sainte des sikhs située au nord-ouest de l’État du Pendjab indien.

Noman Afzal, lycéen pakistanais, en est convaincu : c’est à cause de la « traîtrise » des hindous que le Raj britannique a été divisé dans la violence entre Inde et Pakistan il y a exactement 70 ans. C’est ce que disent les manuels scolaires au Pakistan.

Mais côté indien, les écoliers apprennent une tout autre version des tragiques événements qui ont accompagné la « Partition », c’est-à-dire la naissance en août 1947 des deux poids lourds du sous-continent.

La Partition a vu la division du sous-continent entre l’Inde majoritairement hindoue et ce qui est devenu la République islamique du Pakistan, entraînant violences communautaires, meurtres par centaines de milliers et viols. Elle a aussi été à l’origine de l’une des plus importantes migrations de populations à ce jour, près de 15 millions de déplacés hindous, musulmans et sikhs.

Sept décennies plus tard, loin d’avoir enterré la hache de guerre, les deux pays n’hésitent pas à instrumentaliser leur histoire commune dans un contexte chargé d’acrimonie et de rancoeur mutuelle.

Les experts soulignent pourtant que les récits officiels partials enseignés dans les salles de classe de New Delhi à Karachi nuisent aux perspectives de paix, la jeune génération faisant preuve de plus en plus d’animosité face à ses voisins.

Dans les manuels pakistanais approuvés par les autorités, les hindous sont régulièrement décrits comme des « voyous », des « traîtres », des « racistes » qui « ont massacré des musulmans, ont confisqué leurs biens et les ont forcés à quitter l’Inde ».

En écho, Noman, lycéen à Jhang dans le Pendjab pakistanais, assure que les violences de la Partition étaient « un complot ourdi par les hindous ». Ils « nous méprisaient, c’est pour ça que nous avons créé le Pakistan », estime le gaillard de 17 ans.

Triaksh Mitra, 15 ans, lycéen à Bombay, en Inde, a quant à lui appris que les chefs de la Ligue musulmane s’étaient acoquinés avec les colons britanniques afin d’obtenir leur propre État, contre le Mahatma Gandhi qui luttait pour une Inde unie et indépendante. « Mais ce qu’ils ne nous avaient pas expliqué, c’était le point de vue des musulmans », inquiets de se retrouver en minorité face aux hindous, tempère-t-il.

Les chapitres sur Gandhi sont un exemple frappant de l’écart entre deux visions de l’histoire. Au Pakistan, sa contribution à la lutte pour l’indépendance est à peine évoquée, alors qu’en Inde, il est salué comme une « armée à lui tout seul ».

En passant sous silence la participation — avérée — de musulmans aux atrocités, le programme pakistanais présente « une image unilatérale qui rend les élèves incapables d’envisager la paix comme possible, et plus vulnérables à l’extrémisme », déplore le Dr Tariq Rehman, professeur d’études pakistanaises dans une université réputée à Islamabad.

Une multitude de rapports ont montré que cela alimentait l’intolérance, mais « les autorités ne semblent pas souhaiter changer cela ni remettre en cause l’animosité envers l’Inde », ce qui « nécessiterait un changement de politique extérieure », explique-t-il.

Au-delà de l’historiographie officielle

À défaut de modification du programme, Qasim Aslam et son organisation The History Project forment des élèves à le remettre en question, en comparant les récits de la Partition présentés dans les manuels indiens et pakistanais.

« Il y a tout un écosystème, ce qu’ils lisent dans les manuels facilite leur adhésion au chauvinisme qui se retrouve dans les films et les médias, et une fois qu’ils atteignent la vingtaine, cette idéologie est ancrée en eux jusqu’à la fin de leur vie », déplore ce jeune entrepreneur pakistanais.

« Nous souhaitons faire comprendre aux enfants qu’il y a de nombreuses versions d’un passé commun », souligne M. Aslam. Avec une équipe d’amis pakistanais et indiens rencontrés lors d’un camp de jeunes pour la paix, il a mis sur pied des sessions dispensées à 2500 élèves depuis septembre 2016, principalement au Pakistan, mais aussi en Inde.

« Cela m’a amené à prendre en compte un point de vue différent, et à me faire […] une idée plus équilibrée », juge le jeune Triaksh, qui a suivi l’une de ces formations à Mumbai en avril.

Autre progrès : la dernière version en date des manuels d’histoire en Inde comporte des témoignages frappants décrivant des violences commises également par des hindous.

L’historienne indienne Urvashi Butalia, dont le livre de témoignages Les voix de la Partition figure désormais au programme en Inde, se réjouit que de plus en plus de gens cherchent à comprendre la Partition au-delà de l’historiographie officielle, notamment en écoutant les témoins. « Cela aurait été impossible il y a 20 ans », estime-t-elle.

Mais « je ne dis pas que le silence est brisé », tempère-t-elle aussitôt, soulignant que des rapports de police sur les atrocités dorment toujours sous clef en Inde par peur d’ouvrir « une boîte de Pandore ». « Le silence reste énorme. L’instrumentalisation de l’histoire reste énorme. »



Avec Nick Perry, à New Delhi