Des milliers de personnes à la Gay Pride de Jérusalem

Jérusalem — Des milliers de personnes ont participé jeudi sous haute sécurité à la Gay Pride de Jérusalem, arborant le drapeau arc-en-ciel dans la ville sainte, de tradition conservatrice. Plus de 10 000 participants se sont joints au défilé, selon la police israélienne. Des dizaines de routes avaient été fermées par sécurité et les participants fouillés, après la mort d’une adolescente de 16 ans, poignardée par un juif ultraorthodoxe lors de l’édition 2015. Les participants ont agité des drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel, au son de tambours et de chansons contre l’homophobie. Nombre d’entre eux ont déposé des fleurs sous une photo de Shira Banki, l’adolescente tuée il y a deux ans. Son assassin, Yishai Shlissel, a été condamné à la prison à perpétuité. À Jérusalem, une ville sainte pour les juifs, les musulmans et les chrétiens, la communauté homosexuelle a plus de mal à être acceptée qu’à Tel-Aviv, où 100 000 personnes se sont rassemblées en juin pour la « Marche des fiertés ». Avant le défilé de jeudi, l’un des deux rabbins de Jérusalem a condamné la marche, affirmant dans des médias qu’elle était en contradiction avec « le caractère sacré de Jérusalem qui est si cher à nos yeux ».