Un modèle dangereux

Se tient vendredi une élection présidentielle sans suspense au Rwanda, où le risque est infime de se tromper en affirmant que Paul Kagamé sera sûrement réélu pour un troisième mandat de sept ans. Homme fort du pays depuis 1994 et dont l’arrivée au pouvoir a mis fin au génocide qui a fait aux mains de Hutus plus de 800 000 morts, en grande majorité des Tutsis, « The Boss », comme on l’appelle à Kigali, a été élu et réélu à la présidence en 2003 et 2010 avec plus de 90 % des voix. Interdit en principe par la Constitution de briguer un nouveau mandat, il a fait comme trop de chefs d’État africains qui s’accrochent et s’est arrangé pour contourner cet inconvénient en convoquant en 2015 un référendum où 98 % des électeurs lui ont donné la permission de rester.

Une unanimité qui ne donne pas spontanément à penser que la démocratie rwandaise est en bonne santé.

Une large partie de la communauté internationale n’en considère pas moins que M. Kagamé, qui aura 60 ans en octobre, a fait du petit Rwanda enclavé un modèle de développement social et économique. Son ami et ancien premier ministre britannique Tony Blair l’a déjà qualifié de « dirigeant visionnaire ». Ce qui n’est pas entièrement faux : taux de croissance annuel de 8 % depuis une quinzaine d’années, population aujourd’hui couverte à 91 % par l’assurance maladie, élargissement de l’électrification, dépendance de moins en moins grande à l’aide internationale, recul du taux de pauvreté de 56,7 % à 39,1 % — ce qui en fait le pays africain qui a le plus fait reculer la pauvreté depuis 2005… Sans oublier que 56 % des députés du Parlement sont des femmes, une proportion inégalée dans le monde.

Un pays, au reste, où les rues sont sûres et les agents de circulation, honnêtes. Que demander de plus ?

Mais le fait est que le modèle rwandais est ce qu’il est dans la mesure où le pouvoir l’applique au prix de l’effacement des libertés, à commencer par celle de débattre du génocide, des causes et des événements qui y ont mené. Comme s’il y avait un monstre qu’il ne fallait pas réveiller. Avec le résultat que la presse est complètement muselée. Plane sur le pays une « atmosphère glaçante », disait dans un récent rapport Amnesty International. S’étant imposé comme garant de la stabilité dans un pays qui souffre nécessairement encore des blessures profondes laissées par le génocide, M. Kagamé a fait autour de lui le vide de l’opposition et des voix critiques. Le Parlement dans lequel il veut voir la preuve de son féminisme n’est au fond qu’une assemblée où ses décisions sont approuvées sans discussion, tandis que, sur le plan commercial, l’économie nationale est pour l’essentiel contrôlée par le bras financier de son parti, le Front patriotique rwandais (FPR), et l’élite de la minorité tutsie, ce qui n’est pas sans faire écho au régime colonial sous lequel la majorité hutue était exclue du pouvoir.

Le Rwanda peut, pour l’ensemble de ces raisons, être considéré comme un État policier. Et c’est dans ce climat de peur peu exemplaire que M. Kagamé sera réélu vendredi président.