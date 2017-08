Trêve dans la province de Homs, une nouvelle zone sécurisée en Syrie

Photo: Syrian Official News Agency (SANA) via Associated Press

Une trêve est entrée en vigueur jeudi entre régime et rebelles dans la province de Homs en Syrie après un accord conclu par Moscou sur une nouvelle zone de « désescalade » visant à instaurer un cessez-le-feu durable dans ce pays en guerre.

La zone, située dans le nord de la province centrale de Homs, comprend 84 localités avec une population de plus de 147 000 habitants, a annoncé à Moscou le ministère de la Défense.

Il s’agit de la troisième « zone de désescalade » instaurée en Syrie après celles mise en place dans le sud-ouest de la Syrie et dans la Ghouta orientale, près de Damas.

Impliquée militairement au côté du régime syrien de Bachar al-Assad dans sa guerre contre les rebelles et les jihadistes, la Russie tente de trouver les moyens de mettre fin au conflit qui a dévasté le pays, fait plus de 330 000 morts et jeté à la rue plus de dix millions de personnes.

Conformément à un accord négocié au Caire fin juillet entre militaires russes et rebelles syriens, les protagonistes « vont complètement cesser le feu » dans la zone à partir de midi, heure locale, a précisé le ministère russe.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), parmi les villes concernées par le cessez-le-feu figurent Rastane, Talbissé et al-Houla, qui comptaient parmi les premières à se révolter contre le régime en 2011.

Ces villes sont passées sous contrôle de l’opposition en 2012. Des secteurs au nord de Homs ont été visés ces derniers temps par les bombardements du régime.

Surveillance russe

Selon un militant à Talbissé, Moustafa Khaled, a déclaré à l’AFP, « un calme prévaut » dans ces régions. « Il n’y a pas eu de violations ».

« Mais il semble que les gens ne font pas confiance au régime ou aux Russes », a-t-il ajouté.

C’est également calme à Al-Houla. « Nous n’avons pas entendu un tir aujourd’hui », a déclaré un habitant Abbas Abou Oussama.

Il n’y a pas eu d’annonce officielle des forces armées du régime sur cette troisième « zone de désescalade » alors qu’elles avaient proclamé les trêves dans le sud et dans la Ghouta le mois dernier.

En vertu d’un accord conclu en mai entre la Russie, l’Iran, un autre allié du régime, et la Turquie, soutien des rebelles, quatre zones de désescalade » doivent être établies en Syrie. La quatrième doit être encore créée dans la région d’Idleb.

Selon le ministère russe de la Défense, deux barrages de contrôle et trois postes de surveillance de la police militaire russe seront déployés aux frontières de la « zone de désescalade » de Homs à partir de vendredi.

Les militaires russes seront chargés de « séparer les parties belligérantes, de surveiller le cessez-le-feu et d’assurer l’acheminement des convois humanitaires, ainsi que l’évacuation des malades et des blessés », a-t-il précisé.

Pour sa part, l’opposition va débloquer le tronçon de l’autoroute reliant Homs à Hama, qui passe par la « zone de désescalade », selon la même source.

Des unités de la police militaire russe ont déjà été déployées dans les deux premières zones de désescalade.

Civils tués par des frappes

Les jihadistes du groupe armé État islamique (EI) et du Front Fateh al-Cham (ancien Front al-Nosra, ex-branche syrienne d’al-qaïda) sont exclus de la trêve, a-t-il précisé.

La Russie « continuera de faire tout son possible pour que la paix revienne au plus vite » en Syrie, a assuré le porte-parole du ministère.

Déclenché en mars 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie et opposant initialement armée et rebelles, le conflit en Syrie s’est complexifié au fil des années avec l’implication d’acteurs régionaux, de puissances étrangères et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé.

Outre la campagne de bombardement aérien russe, une coalition internationale dirigée par les États-Unis poursuit ses frappes contre l’EI en Syrie.

Mercredi, plus de 40 civils ont été tués dans des raids aériens dans des zones contrôlées par l’EI, selon l’OSDH. Vingt-six ont péri à Raqa, le principal fief du groupe EI, dans des frappes de la coalition, et 15 sont morts dans des raids russes sur une ville de la province de Deir Ezzor (est).



Avec Maria Panina, à Moscou