Bassel Safadi, héros du «Web libre», exécuté par le régime syrien

L’annonce, publiée en quelques phrases par sa femme en fin de soirée, mardi sur Facebook, a mis fin au doute et à tout espoir. « Les mots me viennent difficilement au moment où je m’apprête à annoncer la confirmation de la peine de mort et de l’exécution de mon mari, Bassel Khartabil Safadi, a écrit Noura Ghazi Safadi. Il a été exécuté quelques jours après avoir été transféré de la prison d’Adra [près de Damas] en octobre 2015. C’est une fin qui sied à un héros comme lui. C’est une perte pour la Syrie, une perte pour la Palestine, c’est une perte pour moi. »

Le couple avait été surnommé « les époux de la révolution », en janvier 2013, au moment de leur mariage célébré alors que le jeune informaticien était détenu depuis près d’un an. De mère syrienne et de père palestinien, Bassel Safadi, mort à 34 ans, avait été arrêté en mars 2012, dans la foulée de la répression menée par le régime de Bachar al-Assad contre la révolte pacifique déclenchée un an plus tôt. Parce qu’il avait mis ses compétences informatiques à la disposition des militants (qui avaient fait des réseaux sociaux leur moyen de communication privilégié), les services de renseignement l’ont vite repéré, pour ne plus le lâcher.

Mondialement connu dans la communauté du « Web libre », Bassel Khartabil Safadi avait notamment contribué à des projets open source comme Firefox ou Wikipédia en Syrie. Il avait lancé à Damas, en 2010, Aiki Lab (consacré aux technologies collaboratives). Les réseaux mondiaux s’étaient mobilisés aux côtés d’ONG pour demander sa libération. Les pressions de la communauté internationale auraient exaspéré les autorités, qui ont décidé en 2015 de le transférer dans la redoutable prison d’Adra. En novembre de cette année-là, des informateurs avaient averti sa femme de la condamnation à mort de son mari. Elle était sans nouvelles depuis.