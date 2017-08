Le Qatar commande sept navires de guerre à l’Italie

Doha — Le Qatar a confirmé mercredi une commande de sept navires de guerre à l’Italie pour un montant de cinq milliards d’euros (7,5 milliards $CAN), au moment où ce petit émirat gazier est isolé par quatre pays arabes, dont trois du Golfe. Le ministre italien s’est félicité mercredi dans un tweet de ce contrat majeur de fourniture de sept navires par les chantiers italiens Fincantieri, un projet qui emploiera en Italie 1000 personnes. Le contrat porte sur sept navires de surface, dont quatre corvettes, un vaisseau amphibie et deux patrouilleurs. Indépendamment des emplois en Italie, la commande officiellement confirmée mercredi démontre que le Qatar continue de faire affaire avec des pays occidentaux en dépit des sanctions dont il fait l’objet de la part de ses voisins arabes. Le Qatar et les États-Unis avaient signé le 15 juin, en pleine crise du Golfe, un accord de 12 milliards de dollars pour la vente à Doha d’avions de combat F-15.