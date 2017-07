L’armée sommée de répondre à Boko Haram

Boko Haram est à l'origine de nombreux massacres, attentats et enlèvements au Nigeria.

Abuga — Le gouvernement nigérian a annoncé dimanche avoir demandé à l’armée de renforcer la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram, qui a tué au moins 69 personnes dans une spectaculaire embuscade mardi.

Le vice-président, Yemi Osinbajo, a rencontré de hauts gradés de l’armée pour parler de l’attaque qui a ciblé une mission de prospection pétrolière dans l’État du Borno, dans le nord-est. Trois personnes ont en outre été enlevées.

Au cours de la réunion, qui s’est tenue jeudi, M. Osinbajo a ordonné à l’armée d’« accroître les efforts et les activités dans l’État du Borno » afin de « maintenir de manière effective le contrôle ferme de la situation », a déclaré le porte-parole du vice-président, Laolu Akande.

Selon le porte-parole de M. Osinbajo — qui assure l’intérim du président, Muhammadu Buhari, en congé maladie à durée indéterminée à Londres —, le vice-président a qualifié l’attaque d’« effroyable ».

Son bilan est le plus élevé depuis février 2016, où 58 personnes avaient perdu la vie dans un double attentat suicide dans un camp de déplacés à Dikwa.

Selon un travailleur humanitaire qui a pris part à la recherche des corps, 19 soldats, 33 membres de milices civiles et 17 civils ont péri au cours de l’attaque de mardi.

Les circonstances de l’embuscade tendue aux gardes et à l’équipe de la Nigerian National Petroleum Company (NNPC), accompagnés de géologues de l’Université de Maiduguri, de retour d’une mission d’exploration pétrolière, n’ont pas encore été éclaircies en raison du strict contrôle de l’armée sur les accès au Borno, épicentre des violences de Boko Haram.

Aucun nouveau bilan n’a été fourni par l’armée, qui avait reconnu mercredi la mort de dix personnes — neuf militaires et un civil — dans l’attaque près de Magumeri, à 50 km au nord-ouest de Maiduguri, capitale de l’État de Borno (nord-est). Vendredi, des sources médicales et humanitaires avaient déclaré que l’embuscade avait fait au moins une cinquantaine de morts, essentiellement parmi les soldats et miliciens escortant le convoi.

Ce bilan, particulièrement lourd, vient contredire les affirmations du gouvernement donnant les djihadistes affiliés à l’organisation du groupe État islamique comme très affaiblis.