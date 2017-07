La Russie ridiculise une déclaration de Tillerson sur les nouvelles sanctions

29 juillet 2017Matthew Lee - Associated Press -

Moscou a ridiculisé une déclaration du secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, qui tentait de présenter les nouvelles sanctions américaines imposées à la Russie comme une façon de signifier aux Russes qu’ils doivent prendre des mesures pour améliorer leurs relations avec les États-Unis.

Dans un communiqué diffusé samedi par le département d’État, M. Tillerson a déclaré que ces votes presque unanimes de la Chambre des représentants et du Sénat « représentaient la volonté ferme des Américains de voir la Russie prendre des mesures pour améliorer ses relations avec les États-Unis ».

Il a ajouté qu’il espérait qu’une éventuelle coopération entre Washington et Moscou rende caduques ces sanctions.

La loi, qui punit également l’Iran et la Corée du Nord, vise à répondre à l’ingérence de la Russie dans la dernière élection présidentielle et à son agression militaire en Ukraine et en Syrie.

La Maison-Blanche a annoncé vendredi que le président Donald Trump allait signer la loi, qui a reçu l’appui de 453 représentants contre 3 à la Chambre et de 98 sénateurs contre 2 au Sénat.

Mais la Russie ne semble pas avoir compris le message de la même façon, selon une série de micromessages envoyés par l’ambassade russe à Washington, qui dit avoir été déconcertée par les propos de M. Tillerson.

« La déclaration faite par [le département d’État] le 29 juillet concernant une nouvelle loi sur les sanctions approuvées par le Congrès ne peut que nous faire sourciller », a-t-elle écrit.

« Washington ne comprend toujours pas que la pression ne fonctionne pas contre la Russie, les relations bilatérales ne peuvent pas être améliorées par des sanctions. »

L’Associated Press a tenté de demander des clarifications sur les déclarations du secrétaire d’État, mais le département n’avait pas répondu au moment d’écrire ces lignes.