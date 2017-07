Attaque au couteau à Hambourg: ce que l’on sait

Photo: Markus Scholz Agence France-Presse

Hambourg — Un demandeur d’asile débouté âgé de 26 ans et originaire des Émirats arabes unis a tué vendredi une personne et en a blessé six autres dans un quartier commerçant de Hambourg, en Allemagne, en criant « Allahou Akbar », avant d’être maîtrisé par des passants et livré à la police. Le maire de la ville parle d’« attentat », tandis que la police reste encore prudente sur les motivations. « Nous enquêtons dans toutes les directions », a souligné dans la soirée la police, précisant « ne pas pouvoir confirmer » en l’état que l’agresseur était un islamiste. Selon le quotidien berlinois Tagesspiegel, citant des sources proches des services de sécurité, l’agresseur était connu de la police pour son fanatisme religieux et il était arrivé dans le pays comme réfugié. Il vivait de petits boulots à Hambourg, affirme le journal. L’agence de presse DPA indiquait aussi que la police « enquête sur des liens [du suspect] avec le salafisme », mais que l’élément déclencheur du passage à l’acte restait incertain.