Nigeria: 50 morts dans l’attaque d’une mission pétrolière par Boko Haram

Kano — Plus de 50 personnes ont été tuées dans l’attaque menée cette semaine par Boko Haram contre une mission pétrolière dans le nord-est du Nigeria, un des bilans les plus lourds imputés aux islamistes au cours des derniers mois et qui pourrait encore s’alourdir, ont annoncé des sources médicales et humanitaires. « Le bilan ne cesse de s’aggraver », a déclaré jeudi une source engagée dans les suites de l’embuscade menée mardi près de Magumeri, dans l’État du Borno, ajoutant : « Nous en avons maintenant plus de 50, et de nouveaux corps arrivent. » Ce lourd bilan montre la persistance de la menace djihadiste en dépit des affirmations du gouvernement nigérian, selon qui le groupe armé était très affaibli. Il illustre aussi les risques de la prospection de nouveaux champs de pétrole dans le bassin du lac Tchad alors que l’exploitation est jusqu’à présent concentrée dans le sud du pays, premier producteur d’Afrique.