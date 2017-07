Sanctions: Moscou riposte

Moscou — La Russie est passée à la riposte vendredi en annonçant une prochaine réduction de la présence diplomatique américaine sur son territoire, après l’adoption par le Congrès à Washington de sanctions pour son ingérence présumée dans la présidentielle aux États-Unis. Deux jours après la Chambre des représentants, le Sénat a adopté jeudi à la quasi-unanimité (98 contre 2) un projet de loi dénoncé par Moscou, mais aussi critiqué dans l’Union européenne parce qu’il risque d’affecter les entreprises européennes et à long terme ses approvisionnements en gaz russe. Il revient désormais à Donald Trump de décider s’il entérine cette position dure envers la Russie ou s’il oppose son veto, mais sans attendre, le ministère russe des Affaires étrangères a pris des mesures de rétorsion. Ce dernier a demandé à Washington de réduire, à partir du 1er septembre, à 455 les effectifs du personnel de son ambassade et de ses consulats en Russie et a suspendu l’utilisation par l’ambassade des États-Unis d’une résidence en périphérie de la capitale russe et d’entrepôts.