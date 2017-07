Les bienfaits des Panama Papers

Et de trois. Le premier ministre Nawaz Sharif avait été chassé du pouvoir une première fois en 1993 pour corruption. Aisément réélu en 1997, il fut renversé deux ans plus tard par le coup d’État du général Pervez Musharraf. Cette fois-ci, ce sont des Panama Papers que vient sa chute. Développement salutaire, sans toutefois être concluant, dans l’histoire de l’incertaine et tumultueuse démocratie pakistanaise.

L'affaire agite la vie politique du pays depuis plus d’un an, grâce à la ténacité d’un leader de l’opposition et ancienne vedette de cricket, Imran Khan, un homme qui considère par ailleurs que la victoire aux législatives de 2013 de Nawaz Sharif lui a été volée par fraude électorale. Mais grâce aussi aux Panama Papers, puisque la décision prise vendredi par la Cour suprême de « disqualifier » le premier ministre est née de révélations gênantes contenues dans ces fameux « papers » voulant que la famille Sharif possède en catimini de luxueuses propriétés à Londres par l’intermédiaire de sociétésextraterritoriales.

Pour ne pas avoir été « honnête » à ce sujet et n’avoir pas tout dit sur ses avoirs, la Cour suprême a ordonné la destitution du premier ministre après qu’une commission dite indépendante eut conclu à une « importante disparité » entre les revenus de la famille et son train de vie. Façon polie de dire que M. Sharif et trois de ses enfants sont manifestement coupables de corruption et d’évasion fiscale — lire qu’ils mènent une vie de pacha pendant que le commun des Pakistanais peine à s’approvisionner en électricité et en eau potable.

M. Sharif a eu la bonne idée de démissionner. Par respect pour les institutions, il aura au moins eu le mérite de se soumettre à la décision de la justice. Encore que c’est apparemment son frère Shahbaz qui le remplacera à la tête du gouvernement — dans un Parlement où son parti, le PML-N, dispose d’une solide majorité. L’une des forces dominantes de la vie politique pakistanaise des 30 dernières années, M. Sharif quitte donc le pouvoir sans le quitter. Il demeure du reste un homme politique très populaire, y compris dans son bastion du Penjab, la province la plus populeuse du pays, sans laquelle un leader politique ne peut pas espérer prendre le pouvoir. Il serait surprenant que sa démission annonce sa disparition permanente.

Alors, il n’est pas interdit de se demander dans quelle mesure cette cause contribuera à moraliser la vie publique d’un pays qui, célébrant cet été le 70e anniversaire de son indépendance, a passé la moitié de son existence sous dictature militaire.

En éditorial, le quotidien national de langue anglaise à grand tirage Dawn veut le croire, qui considère qu’il s’agit d’une journée « historique » dans la vie politique et judiciaire du Pakistan. « Dans un pays, écrit-il, où les officiels, élus et non élus, vivent de manière habituelle et flagrante au-dessus de leurs sources légales de revenus, cette cause pourrait représenter le début d’une nouvelle ère de transparence publique et de reddition de comptes. »

Révélés par les médias en 2016 dans la foulée d’une immense fuite d’informations provenant des archives d’un cabinet panaméen, les Panama Papers ont levé le voile comme jamais sur le monde opaque des paradis fiscaux. Dans la foulée, au moins 150 enquêtes ont été lancées dans plus de 70 pays pour évasion fiscale ou blanchiment d’argent. Aussi, M. Sharif devient le deuxième chef de gouvernement, après l’Islandais Sigmundur David Gunnlaugsson, à être démis du fait des Panama Papers. C’est un progrès. Reste qu’au-delà des personnes, le combat contre la kleptomanie des riches appelle de profonds changements systémiques. Ce qui n’est pas gagné.