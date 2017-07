Liberté conditionnelle pour sept collaborateurs du journal turc «Cumhuriyet»

Un tribunal turc a ordonné vendredi la remise en liberté provisoire de sept collaborateurs du quotidien d’opposition Cumhuriyet, mais a maintenu en détention les principaux journalistes jugés dans le cadre d’un procès emblématique de l’érosion de la liberté de la presse dans le pays.

Le juge a ordonné la libération provisoire de sept accusés, dont le caricaturiste Musa Kart, mais a décidé de maintenir en détention préventive quatre autres : le chroniqueur francophone Kadri Gürsel, le journaliste d’investigation Ahmet Sik, le rédacteur en chef du quotidien Murat Sabuncu et le patron du journal Akin Atalay.

« Aujourd’hui avec cette décision, ils veulent nous dire “nous vous mettrons à genoux”. Mais qu’ils sachent une chose : jusqu’à aujourd’hui je me suis uniquement incliné devant mon père et ma mère. Et cela restera comme ça », a lancé M. Sik après l’annonce de la décision du juge.

« Ne vous en faites pas pour nous, nous sommes droits debout ! » a pour sa part hurlé M. Atalay.

Ce que je demande aujourd’hui, c’est une décision qui redonne espoir et confiance en la justice. L’avocat de la défense Me Bahri Belen

Outre le caricaturiste Musa Kart, Guray Oz, écrivain et journaliste, Bulent Utku, membre de la Fondation Cumhuriyet et Turhan Gunay, le rédacteur en chef du cahier Livres du journal figurent parmi les accusés concernés par la remise en liberté provisoire.

Dès l’annonce de la décision, les proches des accusés appelés à être libérés se sont dirigés vers la prison de Silivri, dans l’ouest de la province d’Istanbul, d’où les sept collaborateurs de Cumhuriyet doivent être relâchés.

Dans sa plaidoirie, le procureur avait demandé la remise en liberté conditionnelle de cinq accusés seulement, mais le juge a décidé d’accorder cette mesure à sept d’entre eux tout en excluant les principales plumes du journal impliquées dans ce procès.

Au total, 17 journalistes, dirigeants et autres collaborateurs actuels ou passés de Cumhuriyet, sont jugés notamment pour avoir aidé diverses « organisations terroristes armées » et risquent jusqu’à 43 ans de prison.

Parmi les accusés, 11 sont en détention préventive, dont les sept qui devraient être relâchés dans la soirée, la plupart depuis près de neuf mois.

Le procès, qui a démarré lundi, avait repris vendredi matin avec les plaidoiries des avocats qui se sont exprimés sous une lumière blafarde dans une salle d’audience bondée, a constaté un correspondant de l’AFP sur place.

L’acte d’accusation cite des liens avec des séparatistes kurdes du PKK, un groupuscule d’extrême gauche appelé DHKP-C et le mouvement du prédicateur exilé aux États-Unis Fethullah Gülen, désigné par Ankara comme le cerveau de la tentative de putsch de juillet 2016.

« Espoir et confiance »

Cumhuriyet, fondé en 1924 et qui s’est forgé une solide réputation à force de reportages embarrassants pour le pouvoir, dénonce un procès politique visant à abattre l’un des derniers organes de presse indépendants du pays.

Pour les défenseurs des droits de l’homme, cette affaire est emblématique de l’érosion des libertés depuis le putsch manqué du 15 juillet 2016, suivi de purges massives qui ont frappé les milieux critiques, des élus prokurdes aux médias, en passant par des ONG.

« Je ne suis pas en colère contre vous [...], car je sais que les juges qui ordonnent une remise en liberté sont radiés », a déclaré à la cour l’avocat de la défense Me Bahri Belen. « Ce que je demande aujourd’hui, c’est une décision qui redonne espoir et confiance en la justice. »

« Cela fait presque 60 ans que je suis avocat [...] et jamais de ma vie je n’avais vu un document qui invente ainsi des crimes à partir de rien », a pour sa part fustigé Me Alp Selek.

« L’avenir de la démocratie turque »

« La liberté, tout de suite », titrait Cumhuriyet en Une vendredi. « La décision que rendra aujourd’hui le tribunal déterminera également l’avenir de la démocratie turque. »

Le procureur a par ailleurs annoncé qu’une plainte serait déposée contre M. Sik après le discours de défense très critique du gouvernement qu’il avait livré mercredi.

L’ancien président Abdullah Gül, en poste de 2007 à 2014, rarement ouvertement critique du pouvoir, s’est dit vendredi favorable à la remise en liberté des journalistes pendant la durée du procès.

Selon le site P24, spécialisé dans la liberté de la presse, 166 journalistes sont détenus en Turquie, dont la majorité dans le cadre de l’état d’urgence décrété après la tentative de putsch.

La Turquie occupe la 155e place sur 180 au classement 2017 de la liberté de la presse établi par Reporters sans Frontières (RSF).