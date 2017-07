Hautes tensions

Les escarmouches et les bravades sont incessantes à la frontière que partage l’Inde avec le Pakistan d’un côté et la Chine de l’autre. L’histoire coloniale a laissé des traces dans ces hauteurs compliquées. Le face à face qui oppose depuis la mi-juin les forces chinoises et indiennes autour d’un col himalayen situé à proximité du Bhoutan est toutefois d’un ordre autrement plus dangereux que d’habitude, s’agissant de l’une des querelles frontalières les plus aiguës à éclater en plus de 30 ans entre ces deux géants asiatiques, par ailleurs détenteurs de l’arme nucléaire. Le plus probable est que les deux pays finiront par négocier une sortie de crise, pensent les observateurs. Mais la situation est à ce point tendue, avisent-ils toutefois, que la situation pourrait tout à coup dégénérer.

La dispute de voisins a éclaté quand le Bhoutan, allié de Delhi, a découvert que des travailleurs chinois s’affairaient à prolonger la route non asphaltée qui passe sur ce col situé dans une région à la propriété litigieuse. Au nom de la souveraineté bhoutanaise, l’Inde a réagi en dépêchant des soldats. Au nom de la sienne, Pékin a fait de même. Ils se regardent en chiens de faïence depuis maintenant plus d’un mois, séparés seulement par quelques centaines de mètres.

Aux sources anciennes de ce différend : un accord au contenu imprécis et aux contours flous conclu en 1890 entre la Grande-Bretagne et la dynastie Qing, dans lequel la frontière n’est pas partout tracée au même endroit…

Toujours est-il que l’Inde soupçonne Pékin de vouloir élargir son contrôle sur le plateau environnant du Doklam, une région qui comprend ce qu’on appelle le « Cou-de-poulet », étroite bande de terre qui relie l’essentiel du territoire indien à ses États du Nord-Est. Qu’une guerre éclate et la Chine pourrait vouloir s’emparer de ce corridor stratégique, craint Delhi.

C’est dire à quel point les méfiances sont grandes.

L’autoritaire président chinois, Xi Jinping, ne fait pas mystère de ses appétits hégémoniques en Asie. La Chine s’emploie activement à contenir le rayonnement de Delhi, cultivant assidûment ses liens avec le Pakistan. En l’occurrence, il faut d’autant moins s’attendre à voir M. Xi reculer devant les sommations indiennes qu’il est à quelques mois d’un congrès du Parti communiste qui inaugurera son second mandat. Que l’Inde, de son côté, déploie des troupes sur les hauteurs du Doklam et tienne tête à la Chine tient d’une audace dont elle n’a pas coutume. Signe que Delhi, qui a toujours pratiqué en relations internationales une politique plutôt timorée, adopte une posture plus virile depuis l’arrivée au pouvoir du premier ministre Narendra Modi — ultranationaliste et hindou fervent. La conjoncture n’en devient que plus périlleuse.