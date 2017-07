Les incendies en passe d’être maîtrisés en France, accalmie au Portugal

À Bormes-les-Mimosas, l’incendie qui a entraîné l’évacuation de plus de 10 000 personnes « n’est pas complètement fixé, mais on est en train de gagner la partie », a indiqué la direction de la sécurité civile.

La plupart des feux étaient en passe d’être maîtrisés jeudi matin dans le Sud-Est touristique de la France, tandis que le centre du Portugal connaissait une légère accalmie à la suite de quatre jours d’incendies violents.

Les foyers d’incendie ont été « maîtrisés » dans les Bouches-du-Rhône et la situation est « plutôt favorable » à Bormes-les-Mimosas, dans le département voisin du Var, une des principales destinations touristiques en France (8 à 9 millions de visiteurs par an), ont indiqué les secours français après une nouvelle nuit de combat contre les flammes.

Les conditions météo sont nettement plus favorables, le vent ayant faibli et changé d’orientation, mais les pompiers craignent des « reprises » en raison de la sécheresse.

À Bormes-les-Mimosas, l’incendie qui a entraîné l’évacuation de plus de 10 000 personnes dans la nuit de mardi à mercredi « n’est pas complètement fixé, mais on est en train de gagner la partie », a indiqué à l’AFP le lieutenant-colonel Michaël Bernier de la direction de la sécurité civile.

« La situation a évolué dans le bon sens, mais il y a des reprises liées à des rafales de vent », a-t-il précisé. Le feu a brûlé 1600 hectares de forêt et maquis, mobilisant plus de 500 sapeurs-pompiers, dont certains venus en renfort d’autres départements.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 1500 personnes ont encore été hébergées dans les différentes salles municipales, a indiqué la mairie qui ne prévoit aucune réintégration dans les habitations pour l’instant. Plusieurs dizaines de personnes ont dormi à la belle étoile ou sous une tente sur la plage.

« On n’avait pas prévu cela, mais ce n’est pas si grave pour nous. C’est plus important qu’on ne soit pas en danger. J’ai entendu qu’il n’y a pas eu de victimes pour le moment et c’est le plus important », a déclaré à l’AFP l’un d’eux, Miguel Gonçalves, 30 ans, Portugais résidant en Suisse.

À Artigues, également dans le Var, la situation reste délicate après une « grosse reprise hier soir », ont indiqué les secours.

Au total, plus de 7000 hectares de végétation ont brûlé en trois jours, dans le sud-est de la France et en Corse.

Plusieurs interpellations

« On donne priorité aux feux naissants donc on espère avoir le soutien des moyens aériens », ont précisé les secours qui ont dû faire face à « pas mal » de départs de feux, maîtrisés notamment grâce aux avions bombardiers d’eau.

Dans les Bouches-du-Rhône, trois incendies sont « maîtrisés » et en cours de noyage. Ils restent « sous surveillance active », un vent d’ouest soufflant jusqu’à 35 km/heure étant prévu dans la journée. Les pompiers des Bouches-du-Rhône devaient recevoir jeudi matin le renfort de 80 hommes venus du nord de la France.

Les forces de l’ordre ont aussi procédé à plusieurs interpellations de personnes se trouvant à proximité des départs de feu et soupçonnées de les avoir allumés accidentellement.

Au total, « plus de 6000 femmes et hommes » ont lutté depuis le début de la semaine contre les différents feux dans le Sud-Est et en Corse, selon le premier ministre Édouard Philippe, qui s’est rendu à Bormes-les-Mimosas mercredi soir.

Au Portugal, plus de 2000 pompiers étaient à pied d’oeuvre dans l’ensemble du pays pour contrôler les incendies les plus actifs dans le centre du pays, à peine cinq semaines après l’immense incendie qui avait fait 64 morts et plus de 200 blessés dans la même zone.

Le foyer le plus important sévissait à Varzea dos Cavaleiros, dans la région de Castelo Branco, où quelque 950 pompiers tentaient de freiner son avancée en profitant d’un vent moins puissant et d’une légère baisse des températures.

À une trentaine de kilomètres plus au sud, l’incendie de Maçao, qui s’approchait dangereusement de cette commune de 2000 habitants et avait entraîné l’évacuation des villages voisins dans la soirée de mercredi, était considéré dans la matinée de jeudi comme maîtrisé.

Un autre brasier à Lorvao, dans la région de Coimbra, faisait l’objet d’une attention particulière avec plus de 500 pompiers mobilisés pour lutter contre les flammes.

Depuis le début de l’année 2017, 75 000 hectares de forêts ont été consumés au Portugal, un record depuis dix ans. Près de 80 % du territoire portugais se trouve en état de sécheresse sévère ou extrême.