Situation tendue à Jérusalem

Photo: Ahmad Gharabli Agence France-Presse

Jérusalem — La situation restait tendue mercredi entre Israéliens et Palestiniens autour de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem, malgré le retrait de détecteurs de métal controversés, suscitant la crainte d’une éruption de violence lors de la grande prière du vendredi. Les fidèles musulmans refusaient toujours mercredi d’entrer sur l’esplanade, troisième lieu saint de l’islam, et priaient dans les rues adjacentes comme ils le font depuis plus d’une dizaine de jours. Par ailleurs, le Parlement israélien a voté mercredi en première lecture un projet de loi visant à compliquer le passage à une souveraineté palestinienne de certaines zones de Jérusalem dans le cadre d’un futur accord de paix. Le texte prévoit que toute cession d’une partie de ce qu’Israël considère comme faisant partie de la municipalité de Jérusalem nécessitera un vote à la majorité des deux tiers, soit 80 députés sur 120 de la Knesset.