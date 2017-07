La mousson a fait au moins 119 morts en Inde

Les corps de 25 personnes, dont 17 d’une même famille, ont été retrouvés lors du reflux des eaux qui ont inondé leurs villages dans l’État du Gujarat (ouest de l’Inde), où les pluies torrentielles de la mousson ont fait presque 120 morts, a-t-on appris mercredi de sources officielles.

« Au total, 25 corps ont été repêchés dans deux villages sur les rives de la rivière Banas », dans le district du Banaskantha, a déclaré à l’AFP un responsable de la police, Aksharaj Makwana.

Un peu plus tôt, un inspecteur de police avait signalé que les corps de 17 membres d’une même famille avaient été retrouvés. « Il semble qu’ils se sont noyés. Les corps ont été retrouvés enterrés dans la boue », a-t-il déclaré à l’AFP.

Les secours de l’État du Gujarat ont déclaré mercredi qu’au moins 12 autres corps avaient été retrouvés pendant la nuit alors que des équipes de sauvetage passaient au crible des zones dévastées par de lourdes inondations dues à la mousson.

Les inondations provoquées par la mousson ont fait dans cet État le plus à l’ouest du pays au moins 119 morts, et entraîné l’évacuation de plus de 36 000 personnes vers des endroits sécurisés, alors qu’hélicoptères et bateaux tentaient d’atteindre les populations isolées.

Le premier ministre Narendra Modi a pris la mesure des dégâts en survolant l’État mardi. Outre le Gujurat, les États du nord-est d’Arunachal Pradesh et d’Assam ont été sévèrement touchés par la mousson, ainsi que des poches dans les États d’Odisha et Bihar (est).