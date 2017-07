Maduro victime d’une «persécution mondiale»

Caracas — Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a estimé mardi être « victime d’une persécution mondiale » menée depuis Miami contre sa version de la chanson Despacito, qu’il utilise pour promouvoir l’élection décriée de son Assemblée constituante.

« Ils sont à Miami [où réside la plus importante communauté vénézuélienne au monde] et veulent interdire la vidéo de Maduro. C’est une vidéo prohibée dans le monde, la dictature impérialiste ne peut pas l’écouter. Ils l’éliminent. Je suis victime d’une persécution mondiale », a dénoncé M. Maduro.

M. Maduro a repris dimanche sur la télévision officielle le thème de la chanson Despacito, sur lequel il chantonne : « La Constituante ne veut que la paix, c’est avec de l’amour que nous sauverons la patrie […] Petit à petit, doucement, nous laissons la haine, je te le garantis […] Lentement, prends un bulletin plutôt que les armes, et exprime tes idées toujours dans la paix et le calme ».

Le chanteur portoricain Luis Fonsi et le rappeur portoricain Daddy Yankee ont condamné lundi l’usage « illégal » et « néfaste » que le président a fait de leur tube mondial, dont le rythme reggaeton latino a envahi le globe, devenant en juillet la chanson la plus jouée en streaming de tous les temps. « Que tu t’appropries illégalement une chanson n’est rien comparé au crime que tu commets et que tu as commis au Venezuela », a écrit Daddy Yankee sur son compte Instagram en s’adressant directement au président Maduro.

«Ce régime dictatorial est une plaisanterie, non seulement pour mes frères vénézuéliens, mais aussi pour le monde entier. Avec ce plan de marketing néfaste, vous continuerez tout seul à mettre en évidence votre idéal fasciste », a ajouté le Portoricain.

« À aucun moment, il ne m’a consulté, je ne lui ai pas non plus donné l’autorisation d’utiliser ou de changer Despacito à des fins politiques », a pour sa part déclaré Luis Fonsi, principal auteur de la chanson.

Le gouvernement vénézuélien mène actuellement une campagne pour promouvoir l’élection d’une Assemblée constituante qui se tient dimanche. L’opposition a appelé au boycott de cette élection après quatre mois de manifestations réclamant son départ du pouvoir et au cours desquelles une centaine de personnes ont été tuées.

Grève générale de 48 heures

Par ailleurs, le Venezuela se prépare à une grève générale de 48 heures, mercredi et jeudi, à l’appel de l’opposition, qui a lancé un ultimatum au président Nicolas Maduro avant l’élection dimanche.



Les antichavistes (du nom d’Hugo Chávez, président de 1999 à son décès en 2013, dont Nicolas Maduro est l’héritier) considèrent que les modalités de ce scrutin ne sont pas équitables et favorisent le camp au pouvoir. Ils voient dans ce projet de réécrire la Constitution un moyen pour M. Maduro de se cramponner au pouvoir, de contourner le Parlement élu et d’éviter l’élection présidentielle de fin 2018. Quelque 70 % des Vénézuéliens sont opposés à l’assemblée constituante, selon l’institut de sondage Datanalisis.

Les antichavistes comptent monter en puissance au fil de cette semaine. Outre l’appel au boycott de l’élection de la Constituante, dimanche, l’opposition à également prévu une grande manifestation à Caracas vendredi. Le dirigeant de l’opposition Henrique Capriles a appelé les Vénézuéliens à « donner le tout pour le tout » lors de la grève de mercredi et jeudi et de la marche de vendredi. « Maduro veut isoler le Venezuela du monde démocratique », a-t-il averti.