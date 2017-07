Dix journalistes afghans tués depuis janvier

Photo: Wakil Kohsar Agence France-Presse

Kaboul — Dix journalistes afghans ont été tués au cours des six premiers mois de 2017, une hausse de 35 % par rapport à l’année précédente, dans la droite ligne de l’augmentation générale de la violence dans le pays, selon le Comité pour la sécurité des journalistes afghans (AJSC). Les talibans et le groupe État islamique sont responsables de la plupart des attaques « directes et indirectes » contre les journalistes et employés des médias en Afghanistan. Le gouvernement afghan est présenté comme responsable de 46 % des violences exercées à l’encontre des journalistes au premier semestre, limitant l’accès à l’information et multipliant les obstacles pour les médias. L’Afghanistan avait déjà enregistré un record de mortalité chez les journalistes en 2016, au deuxième rang des pays les plus dangereux pour la presse, après la Syrie.