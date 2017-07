John McCain sera au Sénat pour voter sur l’Obamacare

Photo: Alex Brandon Associated Press

Washington — Le sénateur républicain américain John McCain, atteint d’une tumeur cérébrale, se rendra néanmoins mardi à la chambre haute pour participer au vote-clé sur la réforme du système de santé (Obamacare), où les Républicains ne disposent que de 52 sièges sur 100, a-t-il fait savoir lundi soir. « Le sénateur est impatient de revenir demain au Sénat des États-Unis pour continuer à travailler sur des lois importantes, y compris la réforme du système de santé, celle sur l’Autorisation nationale de Défense et les nouvelles sanctions contre la Russie, l’Iran et la Corée du nord », a annoncé un communiqué de ses services. Les votes par procuration ne sont pas possibles au Sénat. Sa participation est donc jugée cruciale, les Républicains ne disposant que d’une courte majorité de 52 sièges sur les 100 que compte le Sénat. Mais sur ces 52 membres de la majorité républicaine, trois ont déclaré la semaine dernière qu’ils voteraient « non » lors de ce vote de procédure. Et les 48 démocrates de l’opposition votant « non » à l’abrogation, les républicains ne pouvaient se permettre que deux défections, et une seule si John McCain était absent. Les enjeux du vote de mardi restent toutefois limités : il s’agit seulement d’ouvrir formellement les débats sur l’abrogation de la loi démocrate de 2010. Au Sénat, rien ne peut être mis à l’ordre du jour sans un tel vote de procédure. John McCain, 80 ans, souffre d’un cancer du cerveau, a-t-il fait savoir mercredi dernier. Ce type de cancer, un glioblastome, une tumeur cérébrale assez fréquente et très agressive, a l’un des taux les plus faibles de survie.