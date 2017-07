Arrestations de djihadistes présumés au Mali

Bamako — Plusieurs suspects de complicité avec les groupes djihadistes au Mali, dont deux considérés comme des fournisseurs d’armes, ont été arrêtés récemment par la force française Barkhane et l’armée malienne, a appris l’AFP dimanche de sources sécuritaires maliennes. « Dimanche, un homme qui ravitaille en armes et en munitions les djihadistes du nord et du centre a été arrêté par l’armée malienne dans le nord du pays », a déclaré à l’AFP sous couvert d’anonymat une source sécuritaire malienne. Selon la même source, « l’homme arrêté est de nationalité malienne et effectuait des va-et-vient entre Gao (nord) et Mopti (centre) pour ravitailler les « terroristes » en armes et en munitions ». Une source militaire malienne contactée à Gao a confirmé à l’AFP cette information.