Un soldat saoudien tué à la frontière avec le Yémen

Photo: Fayez Nureldine Agence France-Presse

Riyad — Un garde-frontière saoudien a été tué dimanche par l’explosion d’une mine à la frontière avec le Yémen, un pays déchiré par la guerre, a annoncé le ministère de l’Intérieur. L’homme faisait partie d’une patrouille des gardes-frontière saoudiens lorsqu’il a trouvé la mort dans l’explosion d’une mine dans la province d’Assir (sud), a ajouté le ministère dans un communiqué, publié par l’agence officielle Spa. L’Arabie saoudite conduit une coalition militaire arabe qui intervient au Yémen depuis mars 2015 contre les rebelles chiites Houthis et en soutien au gouvernement du président, Abd Rabbo Mansour Hadi. Depuis l’intervention de la coalition arabe, les combats ont fait plus de 8000 morts, majoritairement des civils, et plus de 44 500 blessés.