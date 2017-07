Croatie: 34 explosions déclenchées par un incendie de forêt

Zagreb — Un incendie de forêt qui s’est propagé dans le sud de la Croatie depuis le Monténégro a déclenché 34 explosions probablement causées par la présence de mines datant de la guerre qui a secoué la région dans les années 1990. La région située près de la ville de Dubrovnik, localité de la côte Adriatique ceinturée de fortifications, s’était retrouvée à l’avant-plan durant le conflit qui a éclaté après que la Croatie eut déclaré son indépendance, en 1991. L’armée yougoslave avait bombardé Dubrovnik, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les explosions ont été détectées entre minuit et dimanche matin, a indiqué le pompier Mario Magud. La zone où l’incendie de forêt s’étend est difficile d’accès et on croyait que celle-ci était dépourvue de mines, a-t-il précisé.