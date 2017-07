L’ambassadeur russe aux États-Unis, Sergueï Kislyak, a terminé son mandat

Washington — L’ambassadeur russe aux États-Unis, Sergueï Kislyak — une figure proéminente dans la controverse sur l’ingérence présumée de la Russie dans les élections présidentielles américaines de 2016 — a terminé son mandat à Washington.

L’ambassade russe à Washington a indiqué sur Twitter que le mandat de M. Kislyak prenait fin samedi.

Ambassador S.Kislyak has concluded his assignment in Washington, DC

Minister-Counselor D.Gonchar will act as Chargé d'Affaires ad interim?? pic.twitter.com/180FfyQvXK