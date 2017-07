Un djihadiste présumé extradé d’Espagne vers les États-Unis

New York — Le djihadiste présumé Ali Charaf Damache, soupçonné d’avoir créé une organisation djihadiste en Europe et aux États-Unis, a été extradé par les autorités espagnoles vers les États-Unis, où il a été présenté à la justice, selon un communiqué du ministère américain de la Justice.

C’est le premier djihadiste présumé à être extradé vers les États-Unis pour faire face à la justice américaine depuis l’investiture de Donald Trump.

Ali Charaf Damache (52 ans), qui possède la double nationalité algérienne et irlandaise, avait été interpellé à Barcelone en décembre 2015.

Il a été présenté vendredi à un juge fédéral de Philadelphie, mais ne se verra formellement notifier les charges qui pèsent contre lui que lors d’une prochaine audience, le 28 août, a indiqué une porte-parole du district est de Pennsylvanie.

Premiers soupçons

Il a été inculpé en 2011 et est soupçonné d’avoir « créé et coordonné une organisation djihadiste violente composée de femmes et d’hommes d’Europe et des États-Unis », selon le document de l’inculpation.

Selon cette même source, certains des membres de l’organisation se seraient rendus en Asie du Sud pour se former à l’utilisation des explosifs.

« La mission est de faire tomber des individus qui font du mal à l’islam », a notamment écrit Ali Charaf Damache dans un message envoyé à un autre membre présumé du réseau.

Le réseau aurait également projeté d’assassiner un résident suédois, selon le document de l’inculpation, qui n’a pas précisé le nom de cette personne.

Projet d’assassinat?

Au moment de l’interpellation d’Ali Charaf Damache, une source judiciaire espagnole avait indiqué à l’AFP que le groupe prévoyait d’assassiner l’auteur suédois de caricatures de Mahomet, Lars Vilks.

Une ressortissante américaine, Colleen LaRose, surnommée « Jihad Jane », a été condamnée en 2014 à Philadelphie à dix ans d’emprisonnement pour sa participation au même réseau et au projet d’assassinat de Lars Vilks.

Contrairement à son prédécesseur Barack Obama qui a tenté, en vain, durant ses deux mandats, de faire fermer la prison militaire de Guantánamo, où sont détenus des suspects de terrorisme, le président américain Donald Trump a indiqué, à sa prise de fonction, qu’il souhaitait disposer d’un camp prêt à accueillir « des mauvais gars ».