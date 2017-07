Deux morts sur l’île grecque de Kos après un séisme

L'épicentre du séisme se trouve entre l'île grecque de Kos et la ville turque de Bodrum.

Athènes — Deux personnes ont été tuées vendredi à Kos en mer Égée lors du « très fort séisme » survenu au large de cette île grecque, a indiqué l’Agence de presse grecque Ana (semi-officielle).



Selon le maire de l’île, cité par l’Ana, la secousse a provoqué de nombreux blessés et de très importants dégâts matériels.



Le tremblement de terre de magnitude 6,7, selon l’institut géologique américain (USGS), et de magnitude 6 selon l’Observatoire d’Athènes, est survenu vendredi à 01 h 31 heure locale (22 h 31 GMT jeudi). Son épicentre était situé à 20 kilomètres au large de Kos et à 10 kilomètres au sud-est de la ville côtière de Bodrum en Turquie.

D’autres détails suivront.