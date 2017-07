Gel des comptes bancaires de Lula

Photo: Andre Penner Associated Press

Brasilia — Le juge qui a condamné Lula à près de dix ans de prison la semaine dernière a ordonné mercredi le gel de comptes bancaires et la saisie de plusieurs biens, immobiliers notamment, appartenant à l’ex-chef de l’État brésilien désireux de se présenter à la présidentielle de 2018. Plus de 600 000 réaux (290 000 $CAN) ont été bloqués dans des comptes de Lula et trois appartements saisis, une semaine après sa condamnation pour corruption, dont il a fait appel. L’icône de la gauche latino-américaine, qui a présidé le Brésil de 2003 à 2010, restera en liberté en attendant le jugement en appel, probablement dans de nombreux mois. La saisie des biens de Lula a été ordonnée la veille de manifestations en sa faveur convoquées dans tout le pays par le Parti des travailleurs (PT) que Lula avait fondé au début des années 80. La justice a aussi ordonné la saisie de deux voitures et d’un terrain appartenant à l’ex-président. Sergio Moro, le juge de première instance chargé de l’enquête tentaculaire « Lavage express », a pris cette mesure à titre de « réparation des dommages causés ».