Nouveaux heurts à Jérusalem

Photo: Ahmad Gharabli Agence France-Presse

Jérusalem — Des affrontements ont opposé des centaines de Palestiniens à des policiers israéliens mardi près de l’esplanade des Mosquées, à Jérusalem, pour le troisième jour consécutif depuis l’installation par Israël de détecteurs de métaux aux entrées du lieu saint. Les policiers ont fait usage de balles caoutchoutées et de grenades assourdissantes pour disperser les manifestants, qui avaient auparavant prié devant la porte des Lions de la vieille ville à Jérusalem-Est. Israël a installé des détecteurs de métaux à des entrées de l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam, après une attaque qui a coûté vendredi la vie à deux policiers, tués par trois Arabes israéliens qui ont ensuite été abattus. Pour protester contre l’installation des détecteurs de métaux, les fidèles musulmans ne montent plus prier sur l’esplanade depuis dimanche et un appel en ce sens lancé par les autorités religieuses palestiniennes.