Migrants: l’UE veut limiter l’exportation de canots gonflables

Bruxelles — Les pays de l’UE se sont dotés lundi de nouvelles règles pour pouvoir empêcher l’exportation vers la Libye de canots gonflables et moteurs hors-bord utilisés par les migrants cherchant à rejoindre l’Europe par la Méditerranée. La décision a été prise lundi lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l’UE à Bruxelles, largement consacrée à la Libye, où embarque la quasi-totalité des migrants arrivant sur les côtes italiennes. L’objectif est de « briser davantage le modèle d’affaire des passeurs et des trafiquants d’êtres humains ». Cette décision donne aux pays européens « une base juridique pour empêcher l’exportation ou la fourniture de ces produits en Libye quand il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils seront utilisés par des passeurs et des trafiquants d’êtres humains ». Plus de 86 000 migrants sont arrivés depuis le début de l’année sur les côtes italiennes.