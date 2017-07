Dix ans de prison pour un Américain accusé d’infiltration en Iran

Téhéran — Un ressortissant américain accusé d’« infiltration » a été condamné à dix ans de prison en Iran, a annoncé dimanche la justice de ce pays dans un contexte de crispation entre Téhéran et Washington. Selon l’agence Mizanonline, qui dépend de l’autorité judiciaire, la personne arrêtée s’appelle Xiyue Wang et possède la nationalité américaine, mais aussi chinoise, car née à Pékin. « Il fournissait des informations de terrain sous forme d’articles publics, confidentiels et très confidentiels à l’équipe de recherche du département d’État américain », selon cette agence, qui a publié sa photo. Dans un communiqué, le département d’État a confirmé « être au courant d’informations concernant Xiyue Wang, un citoyen américain détenu en Iran », une formulation qui est généralement interprétée comme une confirmation. « Nous appelons à la libération immédiate de tous les citoyens américains injustement détenus en Iran afin qu’ils puissent retourner auprès de leurs familles », poursuit le texte.