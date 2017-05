La Corée du Nord procède à un nouveau tir de missile balistique

Photo: Wong Maye-E Associated Press

Séoul — La Corée du Nord a procédé dimanche à un tir de missile balistique, son premier tir depuis l’élection du nouveau président sud-coréen, a annoncé l’armée sud-coréenne dans un communiqué, sans donner de détail sur le type de missile.



Le missile a été lancé depuis la base de l’armée nord-coréenne à Kusong, dans la province du Nord Pyongan, vers 05 h 30 (20 h 30 GMT samedi), et a parcouru environ 700 km, a déclaré un haut représentant de l’armée sud-coréenne dans un communiqué.



« La Corée du Sud et les États-Unis sont en train de procéder à des analyses pour avoir plus d’informations sur ce missile », précise ce communiqué.



Il s’agit du deuxième tir de missile par le régime de Pyongyang en environ deux semaines, et du premier depuis l’élection de Moon Jae-In au poste de président sud-coréen cette semaine.



Le nouveau chef de l’État sud-coréen devrait avoir une réunion d’urgence avec ses conseillers à la sécurité, a précisé son porte-parole dimanche.



La tension est forte actuellement autour de la péninsule coréenne, avec notamment une rhétorique de plus en plus forte du côté des États-Unis et du régime de Kim Jong-Un.



La Corée du Nord a procédé à deux tests nucléaires et à une douzaine de tirs de missiles depuis le début de l’année 2016, dans le cadre de son projet annoncé de disposer un jour d’une missile balistique intercontinental à tête nucléaire qui lui permettrait de frapper le sol américain.



Si Washington a suggéré que toutes les options étaient sur la table dans ce dossier, y compris l’option militaire, le président Donald Trump a récemment semblé adoucir son discours en déclarant même qu’il serait « honoré » de rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong-Un.