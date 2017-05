Des manifestants retiennent en otage des policiers au Venezuela

Caracas — Un groupe de manifestants a retenu deux policiers vénézuéliens durant une dizaine d’heures à San Cristobal, les obligeant à demander la liberté d’opposants détenus, a annoncé samedi le Défenseur du Peuple, Tarek William Saab.

Les deux agents de la police nationale ont été encerclés au cours d’une manifestation contre le président Nicolas Maduro et retenus dans une maison, selon le responsable de cette autorité chargée de veiller au respect des droits de l’homme.

Ils ont été libérés vendredi soir après l’« intervention du Défenseur du Peuple », a écrit M. Saab sur Twitter.

Lors de leur captivité, les policiers ont été filmés et obligés à demander la liberté d’un jeune opposant emprisonné, Omar Marino, et de « tous les prisonniers politiques ».

Sur la vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, on voit les deux agents portant des panneaux avec la mention « liberté ».

« Dis-le, dis-le : “je veux la libération d’Omar et de tous les prisonniers politiques”. Dis-le haut et fort ! », ordonne la voix d’une personne qui n’apparaît pas à l’image. Les deux otages s’exécutent ensuite.

Selon le Défenseur du Peuple, il n’y a finalement eu « aucun échange » entre ces policiers et Omar Marino.

Les dirigeants de l’opposition dénoncent une « répression brutale », tandis que le gouvernement accuse ses adversaires de promouvoir des « actes terroristes » en vue d’un « coup d’État ».

Ramon Cabeza, le responsable de la sécurité de l’État de Tachira, où se trouve San Cristobal, a attribué cet enlèvement aux antichavistes (du nom du défunt président Hugo Chavez, 1999-2013) en déclarant que les deux policiers avaient été « kidnappés par des bandes terroristes de la [coalition d’opposition] MUD ».



Caravanes de voitures



Des caravanes de voitures, de motos, de vélos et même de chevaux défilaient samedi au Venezuela.



Dans la ville de Valencia, un de ces cortèges a été dispersé par les forces de l’ordre à l’aide de gaz lacrymogènes et des barrages avaient été dressés par la garde militarisée, a constaté un journaliste de l’AFP.



À Caracas, le convoi devait parcourir quelque 25 kilomètres jusqu’à l’État de Vargas.



« Il faut continuer à chercher des formes de protestation. Des marches ? On marche. Des blocages ? On bloque. Des caravanes ? On est là ! » a déclaré à l’AFP Rafael Galvis, 46 ans, au volant d’un camion transportant une dizaine de manifestants à l’arrière, équipés de drapeaux vénézuéliens et de pancartes contre Maduro.



Le Venezuela est secoué par une vague de manifestations hostiles au président socialiste Nicolas Maduro, qui ont souvent dégénéré en affrontements avec les forces de l’ordre et en pillage. Elles ont fait en six semaines 38 morts et des centaines de blessés, selon le parquet.



« Nous allons continuer dans la rue, à trouver une sortie de crise », a assuré à l’AFP Freddy Guevara, le vice-président du Parlement, seul pouvoir public contrôlé par opposition.



Juché sur son vélo, Alvaro Sanabria, 53 ans, s’est dit prêt à « aller jusqu’où il faudra aller ».



Dans l’État de Cojedes, des groupes de cavaliers se sont unis au défilé des antichavistes.



En face, le gouvernement a organisé une contre-manifestation au cœur de Caracas, avec des activités sportives au programme afin de soutenir le projet d’assemblée constituante voulue par le chef de l’État.



Malgré le net rejet de l’opposition, le gouvernement poursuit ses réunions avec les différents pans de la société pour préparer la constituante. Ses adversaires l’accusent d’ainsi chercher à contourner l’organisation d’élections libres dignes d’une « véritable démocratie ».



La moitié des 500 membres de cette assemblée constituante seront désignés par des groupes sociaux (syndicats, retraités…) que l’opposition accuse d’être sous la mainmise de M. Maduro, les autres seront élus selon un découpage par circonscription municipale. Plusieurs analystes redoutent qu’il place ainsi nombre de ses partisans.