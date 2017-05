La «nouvelle route de la soie», un projet qui n’en finit plus d’enfler

La Chine réunit ce week-end une soixantaine de pays pour faire la promotion de son projet d’expansion économique (Obor) qui n’en finit plus d’enfler. Derrière la propagande et les bons mots, des intentions capitalistes avec à la clé un risque d’accroissement des inégalités.

Pékin va retenir son souffle dimanche. La capitale chinoise accueille durant deux jours une partie du gratin politique mondial pour le grand forum « une Ceinture, une Route ». Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, Rodrigo Duterte ou Mariano Rajoy sont annoncés, ainsi que les patrons de l’ONU, de la Banque mondiale et du FMI. Soit 29 chefs d’État et une centaine de représentants étrangers, y compris de la Corée du Nord.

Tout a commencé fin 2013, quelques mois après l’investiture de Xi Jinping à la tête du pays qui compte 1,4 milliard d’habitants. En visite au Kazakhstan, il annonce vouloir ouvrir une « nouvelle Route de la soie », une « ceinture économique » qui relierait l’est de la Chine à l’Europe occidentale, grâce à des routes et des chemins de fer. Une sorte d’extension de la politique intérieure « Allons à l’Ouest », qui visait à désenclaver les provinces chinoises éloignées de la mer. Un mois après, le président vantait en Indonésie une future « route maritime de la soie du XXIe siècle », qui permettrait d’échanger marchandises et matières premières jusqu’au sud de l’océan Indien. Avec force images de chameaux, de dunes et de jonques, la propagande se mettait en marche autour de la légende des grandes caravanes chargées d’épices et de tissus précieux.

Équité douteuse

Trois ans après, les « nouvelles routes de la soie » ont laissé place à une hydre du plus pur capitalisme, répondant au nom étrange de « une Ceinture, une Route » (« One Belt, One Road », raccourci en « Obor »). Le projet a démesurément enflé, et nul n’arrive plus à en définir les contours et le contenu. « Obor regroupe désormais le développement d’infrastructures dans le domaine du transport, de l’énergie, des télécommunications, et la construction de parc industriels à l’étranger. Mais c’est un projet flexible, évolutif, en expansion à la fois sur le plan territorial et sectoriel. Des initiatives touristiques ou culturelles reçoivent elles aussi le label : c’est illimité », résume Alice Ekman, responsable de la Chine à l’Institut français des relations internationales (Ifri). Depuis quelques jours, la presse chinoise officielle parle désormais de « partage des intérêts, des responsabilités et des talents », de « développement vert », de « coopération sanitaire », de « paix entre les peuples ».

Photo: Andy Wong Associated Press

Selon le site gouvernemental du projet, 68 pays représentant 4 milliards de personnes (soit près des deux tiers de la population mondiale) ont déjà accepté de coopérer avec Pékin dans le cadre d’Obor, à des degrés divers. La majeure partie d’entre eux sont situés sur six larges « corridors économiques », qui relient la Chine à la Belgique, au Pakistan, à l’Indonésie… Mais on trouve aussi dans la liste le Qatar, le Kenya, l’Égypte, Israël, la Palestine ou la Nouvelle-Zélande. Car Pékin a récemment assuré que l’initiative était ouverte à tous, quelle que soit la position géographique. La présence dimanche de la présidente du Chili, Michelle Bachelet, montre que le Parti communiste chinois regarde aussi de l’autre côté du Pacifique.

Chaque voyage d’un membre du gouvernement est l’occasion de faire la publicité d’Obor à l’étranger, en mettant en avant une « relation particulière » entre les deux pays – même si on peut douter de l’équité des accords passés entre un géant mondial et de petits États en proie à la pauvreté et à la corruption. En janvier à Madagascar, le ministre chinois des Affaires étrangères a proposé de faire de la Grande île « un pont avec l’Afrique » en installant une zone économique spéciale (ZES) gérée par des Chinois, en créant un réseau de vidéosurveillance (fourni par Huawei), et en construisant une route et un port en eau profonde. Les pays pouvant tenir tête à Pékin ou ayant avec la Chine des différends politiques, comme l’Inde, l’Australie, les États-Unis ou le Japon, se tiennent pour l’instant à l’écart.

Emmanuel Macron était à peine élu que Xi Jinping l’a appelé pour « l’inviter à prendre part à la réalisation de l’initiative « la Ceinture et la Route »». Pour « cause d’élections », c’est le sénateur Jean-Pierre Raffarin qui mène la délégation française ce week-end. « Quel peut être l’intérêt pour la France ? se demande Alice Ekman. Ses infrastructures sont déjà bien développées. La ligne de fret Wuhan-Lyon est l’unique projet concret de la Route de la soie identifié sur le territoire français, et ce n’est pas vraiment nouveau. » L’an dernier, un premier train avait acheminé en grande pompe des marchandises depuis la Chine en quinze jours.

Grand raout

Comme la ligne Wuhan-Lyon, qui utilise des voies existantes, le label « Ceinture et Route » est apposé sur des tas de projets prévus depuis longtemps. La presse officielle n’hésite pas à remonter aux tribulations de Chinois du VIIe siècle pour justifier l’adhésion du Maroc. Même si celle-ci n’est en fait qu’un simple emballage d’accords commerciaux en vigueur. L’imagerie sert aussi à entretenir le flou sur les activités réelles. Les 55 milliards de dollars (soit 50 milliards d’euros) investis au Pakistan dans le projet phare du « corridor économique sino-pakistanais » sont présentés comme destinés à construire 2 000 km de route entre la province du Xinjiang et le port pakistanais de Gwadar. Or les routes existent déjà et le port, bien qu’inauguré, n’est pas opérationnel : l’argent est notamment investi dans la construction de dizaines de centrales à charbon, dans des réseaux de métro ou de fibre optique qui servent les intérêts industriels chinois autant que le développement du pays hôte. Soit un système de coopération bilatérale classique dans lequel la défense de l’environnement, la lutte contre la pollution, la formation de la population, la préservation de la culture locale ou la redistribution des bénéfices comptent pour du beurre.

À quoi ce grand raout peut-il alors servir ? L’établissement d’une nouvelle zone de libre-échange douanière semble très peu probable. « Chaque pays s’intéresse presque exclusivement à sa relation directe avec la Chine et aux possibilités d’investissements chinois, explique Stephen Aris, chercheur au Center for Security Studies (CSS) de Zurich. Il y a peu de chances que le forum favorise des échanges entre les participants sans la Chine. On ne sait pas non plus à quel point Moscou considère la stratégie chinoise comme une menace pour ses intérêts en Asie centrale et ailleurs. Malgré les annonces, rien de concret n’a été fait depuis deux ans pour rapprocher Obor de l’Union économique eurasiatique russe. »

Obor est financé majoritairement par des prêts bancaires chinois, par un fonds de 40 milliards des dollars abondé par la banque centrale, et par la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), une structure de développement à laquelle adhèrent 57 pays dont la France. Les objectifs de Pékin sont certainement multiples : nouveaux débouchés commerciaux, exportation de moyens humains et techniques de production, espoir d’imposer le yuan comme monnaie d’échange… et de réserve. « Certes, Pékin a l’opportunité d’utiliser ses énormes réserves de change pour financer ces investissements, y compris sous formes de prêts. Mais les risques sont importants, analyse Stephen Aris. Car bon nombre des pays partenaires ne sont ni des débiteurs fiables ni des régimes politiques stables. La Chine risque de se retrouver avec des projets inachevés et des dettes importantes impayées. »

« Gagnant-gagnant »

Tous les pays concernés ne voient pas non plus d’un bon oeil le processus. Les plus pauvres craignent de voir la Chine mettre la main sur leurs ressources naturelles malgré la promesse répétée de deals « gagnant-gagnant ». D’autres s’inquiètent de la multiplication d’infrastructures maritimes et terrestres qui pourraient un jour servir à des usages militaires, et de la possible ingérence chinoise dans les politiques régionales et nationales.

Pour Alice Ekman, « la Chine cherche à se positionner comme le pilote de la restructuration de la gouvernance mondiale, et comme un exemple de développement économique et de système politique efficace. Elle propose une « solution chinoise » aux pays en développement et émergents, en opposition directe au modèle de gouvernance promu par les démocraties occidentales. » Et ce au moment où les États-Unis cherchent à se désengager du libre-échange. Arriver à caler dans les agendas de dizaines de chefs d’État un forum axé sur les préoccupations chinoises, qui plus est à domicile, est déjà une victoire que le président chinois ne devrait pas bouder.



Ce texte fait partie de notre section Perspectives.