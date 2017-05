Les États-Unis vendent 160 missiles aux Émirats

Washington — Les États-Unis vont vendre à leur allié du Golfe, les Émirats arabes unis, 160 missiles de type Patriot pour un montant global évalué à 2 milliards $US, a annoncé jeudi le département de la Défense. Comme pour chaque contrat commercial de ventes d’armes par Washington, c’est le département d’État qui a approuvé la « vente possible » de ces 160 missiles aux Émirats, et le département de la Défense qui en a informé le Congrès. Ce contrat d’armement « contribuera à la politique étrangère et à la sécurité nationale des États-Unis en renforçant la sécurité d’un allié important qui a été, et qui continue d’être, une force pour la stabilité politique et le progrès économique au Moyen-Orient », a écrit Washington. Les Émirats font partie de la coalition militaire arabe au Yémen, conduite par l’Arabie saoudite, qui combat aux côtés du gouvernement local les rebelles houthis soutenus par Téhéran.