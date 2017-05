Le renseignement américain très pessimiste sur l’Afghanistan

Photo: Alex Wong / Getty Images / Agence France-Presse

Washington — Le coordonnateur national du renseignement américain, Daniel Coats, s’est montré très pessimiste jeudi sur l’évolution de la situation en Afghanistan, alors que la Maison-Blanche envisage un renforcement des effectifs militaires américains sur place. « La situation politique et sécuritaire en Afghanistan va presque certainement se détériorer tout au long de 2018, même avec une modeste augmentation de l’aide militaire des États-Unis et de leurs partenaires » de l’OTAN, a estimé M. Coats devant le Congrès. « Les talibans continueront probablement à enregistrer des gains, spécialement dans les zones rurales », a ajouté M. Coats, qui présentait le rapport annuel du renseignement américain sur les menaces mondiales. « La performance des forces de sécurité afghanes va probablement se dégrader, du fait des opérations des talibans, de pertes au combat, de désertions, d’une logistique peu performante et de faiblesses de commandement », a-t-il ajouté. Après des années de décrue de ses effectifs en Afghanistan, l’OTAN envisage d’inverser la tendance et d’envoyer à nouveau plusieurs milliers de soldats supplémentaires, le gouvernement de Kaboul ne parvenant pas à endiguer les assauts des talibans.