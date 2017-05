Venezuela: l’opposition persévère

Caracas — L’opposition vénézuélienne maintiendra ce week-end la pression contre le président socialiste Nicolas Maduro avec des manifestations, malgré les violences entourant cette vague de mobilisation, avec 36 morts en un peu plus d’un mois. Un jeune homme de 22 ans est décédé vendredi après avoir été blessé la veille à Valencia, alors que la ville était en proie à des attaques contre une centaine de commerces et de vifs affrontements entre opposants et forces de l’ordre. À Caracas, un groupe d’étudiants a manifesté vendredi pour une deuxième journée consécutive. Dans ce pays en profonde crise politique et économique, les anti-Maduro défilent presque tous les jours depuis le 1er avril pour exiger le départ du chef de l’État avant la fin de son mandat en décembre 2018.