Le procès d’El Chapo en avril 2018

Photo: US Law Enforcement via Associated Press

New York — Un juge new-yorkais a fixé vendredi le procès du célèbre narcotrafiquant mexicain Joaquín « El Chapo » Guzmán au 16 avril 2018. « Essayons de tenir cette date », a déclaré le juge fédéral de Brooklyn, Brian Cogan, lors d’une audience en présence de Joaquín Guzman, 60 ans, et de son épouse, Emma Coronel, 27 ans. La date de ce procès, qui devrait durer entre deux et trois mois, pourrait cependant encore être repoussée, tant le procès s’annonce complexe. Joaquín Guzman est accusé d’avoir dirigé pendant près de 25 ans le puissant cartel de Sinaloa, l’un des plus puissants jamais connus sur le continent américain. Alors qu’il était emprisonné au Mexique, Joaquín Guzman s’est évadé par deux fois, en 2001 et en 2015, avant d’être repris. Il a été inculpé de 17 chefs d’accusation par la justice américaine, au premier rang desquels figure la direction du cartel, qui à lui seul pourrait lui valoir la prison à perpétuité.