Iran: Rohani pourfend les conservateurs

Téhéran — Le président iranien, Hassan Rohani, candidat à un second mandat lors de l’élection du 19 mai, a critiqué vendredi lors d’un débat ses opposants conservateurs, qu’il accuse d’avoir tenté de saboter l’accord nucléaire avec les grandes puissances. Dans une rare critique envers les Gardiens de la Révolution, l’armée d’élite d’Iran, M. Rohani a regretté leur décision d’écrire des messages anti-israéliens sur des missiles balistiques récemment utilisés pour des tests. « Nous avons vu comment ils ont écrit des slogans sur des missiles […] pour perturber l’accord » nucléaire, a lancé M. Rohani durant le débat télévisé qui réunissait les six candidats à la présidentielle. L’Iran soutient que les tests de missiles balistiques ne sont pas interdits par l’accord conclu en juillet 2015 avec les grandes puissances (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne), mais ces tests ont néanmoins ravivé les tensions avec Washington. Un de ses principaux rivaux, le religieux conservateur Ebrahim Raissi, a affirmé qu’il ne renoncerait pas à l’accord sur le nucléaire, mais il a reproché au gouvernement sa « faiblesse » devant les partenaires étrangers.