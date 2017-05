Un texte du «New York Times» sur l’armée pakistanaise censuré

Ce n’est pas la première fois que des partenaires internationaux du New York Times prennent l’initiative de retirer un article qu'ils considèrent litigieux.

Islamabad — Une tribune de presse critiquant les rapports entre l’armée pakistanaise et les talibans a été remplacée par une page blanche vendredi au Pakistan dans la version papier du New York Times International, a constaté l’AFP.

L’auteur et journaliste pakistanais Mohammed Hanif, contributeur régulier du quotidien et plume souvent critique envers la société pakistanaise, y signait vendredi un texte d’opinion intitulé « Le triangle de la Haine ».

Accessible en ligne, sa tribune a été remplacée par une page blanche dans la version papier du journal distribuée au Pakistan avec le quotidien local The Express Tribune, qui a décidé du retrait de l’article.

Certains médias ont tendance à reprendre le point de vue de l’armée pour être tranquilles. Owais Tohid, rédacteur en chef et animateur d’émissions politiques

L’article porte sur l’annonce fin avril par l’armée de la reddition d’Ehsanullah Ehsan, porte-parole des talibans pakistanais (TTP) et désormais présenté comme repenti.

Il avait notamment revendiqué pour leur compte certains de leurs attentats les plus sanglants comme l’assaut contre une école de Peshawar en 2014 ou encore l’attaque contre l’écolière militante Malala Yousafzaï.

Dans une vidéo fournie par l’armée, l’insurgé était apparu presque jovial et assurait que le mouvement qu’il a quitté est soutenu financièrement et logistiquement par l’Inde et l’Afghanistan, pays voisins avec lesquels le Pakistan est en conflit.

« Doit-on vraiment intégrer le tueur de nos enfants dans notre campagne contre l’Inde ? » s’interroge M. Hanif dans son texte, demandant si « le monstre d’hier peut devenir le patriote d’aujourd’hui ». « Avec cette apparition, l’armée pakistanaise semble envoyer ce message : vous pouvez tuer des milliers de Pakistanais, mais si ensuite vous certifiez haïr l’Inde autant que nous, tout sera pardonné », déplore l’auteur.

Ce n’est pas la première fois que le groupe de presse pakistanais partenaire du New York Times prend l’initiative de retirer un article.

Jeudi, une autre tribune dédiée aux mauvais traitements subis par les homosexuels en Tchétchénie avait disparu de la version papier du NYT. Un article sur la sexualité des femmes musulmanes a connu le même sort l’année dernière.

Pour Owais Tohid, rédacteur en chef et animateur d’émissions politiques, la décision de l’éditeur pakistanais de retirer l’article de M. Hanif relève clairement « de l’autocensure ».

« Dans le passé récent, nous avons constaté une division grandissante entre le pouvoir civil et militaire [...], du coup certains médias ont tendance à reprendre le point de vue de l’armée pour être tranquilles », dit-il à l’AFP. « C’est un recul. L’espace pour débattre de questions sensibles diminue », a-t-il déploré.