Les appels à manifester à l’arrivée de Trump peu suivis

New York — Donald Trump est arrivé jeudi soir à New York — son premier retour dans sa ville natale depuis son intronisation — pour une rencontre avec le premier ministre australien, Malcolm Turnbull. Les opposants au président, qui avaient appelé à manifester en force à l’occasion de son retour, ont été peu suivis, avec à peine quelques centaines de manifestants au moment de son arrivée en début de soirée. Le président américain est arrivé à Manhattan peu avant 19 h, soit beaucoup plus tard que prévu, après avoir pris le temps de célébrer le remplacement d’Obamacare. Environ 200 autres protestaient près de la Trump Tower, sur la 5e Avenue de New York, où il résidait et qui lui a servi de quartier général de campagne.