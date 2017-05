Nouveaux heurts au Venezuela entre policiers et étudiants qui manifestent

Des incidents ont éclaté jeudi au Venezuela entre les forces de l’ordre et les étudiants qui manifestaient contre le président socialiste Nicolas Maduro alors qu’une trentaine de personnes ont perdu la vie depuis début avril lors de ces protestations.

Les heurts se sont produits en début d’après-midi à Caracas, alors qu’un cortège de centaines de personnes, les mains en l’air, est parti de l’Université centrale du Venezuela (UCV), principale institution publique d’enseignement supérieur du pays, a constaté l’AFP.

À peine sortis du campus, ils ont été bloqués par les forces de l’ordre et des camions antiémeutes équipés de barrières. Rapidement, la garde nationale a fait usage de gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc pour disperser les jeunes dont certains répondaient avec des pierres et des cocktails Molotov.

« On est des étudiants, pas des terroristes ! », scandaient les manifestants. « Nous allons élever nos voix, peu importe combien de gaz nous devrons inhaler », a déclaré Rafaela Requesens, leader étudiant de l’UCV.

Plusieurs défilés se déroulaient jeudi à partir de centres universitaires dans divers points du pays.

Dans le nord du Venezuela, un leader étudiant a été tué lors d’une assemblée générale dans son université, selon le parquet, qui a fait état de trois autres personnes blessées.

José Lopez Manjares, 33 ans, « se trouvait dans une assemblée étudiante. À la fin, un des participants s’est approché et lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Il a ensuite fui à moto », a annoncé le ministère public qui enquête sur cette affaire dont les circonstances n’ont pas encore été élucidées.

« Le chemin de la paix »

Plus tôt dans la capitale, un autre groupe d’étudiants s’est rendu à la Conférence épiscopale vénézuélienne pour remettre un message à l’Église et au pape François, qui a fait part de sa préoccupation à cause des violences.

« Le message au pape : on nous tue, c’est une dictature. Que l’Église rejoigne les mobilisations et voyons si la dictature ose réprimer l’Église », a expliqué Santiago Acosta, de l’université catholique Andrés Bello.

Ces nouvelles mobilisations interviennent dans un climat extrêmement tendu au Venezuela : la vague de manifestations et de violences depuis début avril a fait une trentaine de morts, selon le parquet.

L’opposition de centre droit, majoritaire au Parlement depuis fin 2015, et le gouvernement socialiste s’accusent mutuellement de ces violences.

« Si nous étions violents, nous aurions déjà fait tomber le gouvernement », a fait valoir dans un entretien exclusif à l’AFP le chef de l’opposition vénézuélienne Henrique Capriles, estimant que M. Maduro jouait ses « dernières cartes ».

« C’est le chemin de la paix, de la réconciliation du Venezuela », a déclaré jeudi le président Maduro qui veut convoquer une assemblée constituante. Une manoeuvre, selon l’opposition, destinée à repousser les élections et à s’accrocher au pouvoir.

« C’est une bataille complexe, mais personne ne va nous voler notre patrie », a-t-il ajouté lors d’une intervention à la télévision.

En face, le Parlement vénézuélien, seul pouvoir public contrôlé par l’opposition, a formellement présenté jeudi à l’Organisation des États américains (OEA), à Washington, son refus de quitter l’organisation, contrairement à ce qu’a décidé le président Nicolas Maduro.

« Dialoguer et négocier »

« Il est temps de dialoguer et de négocier », a plaidé la procureure générale de la Nation, Luisa Ortega, dans un entretien au Wall Street Journal jeudi.

Seule voix discordante au sein du camp présidentiel, elle critique aussi la décision de M. Maduro de modifier la Constitution. « Cette Constitution est inégalable », « c’est la Constitution de [Hugo] Chavez », le prédécesseur et mentor de M. Maduro, défend-elle.

Le président Maduro a remis mercredi au Conseil national électoral le décret convoquant l’assemblée constituante, qui aura pour mission de rédiger une nouvelle Constitution afin de remplacer celle de 1999.

Selon lui, l’élection des 500 membres de cette assemblée, dont la moitié seront élus ou désignés par différents secteurs de la société (syndicats, minorités sexuelles, retraités, etc), se fera « dans les prochaines semaines ».

Si M. Maduro n’a pas encore détaillé les changements exacts qu’il souhaitait introduire dans la Constitution, ses adversaires redoutent le pire, d’autant que l’assemblée constituante pourrait bousculer le calendrier électoral : des municipales sont programmées pour 2017, avant la présidentielle de fin 2018.

Or, toute échéance électorale apparaît risquée pour le chef de l’État. Dans ce pays pétrolier dont l’économie s’est effondrée avec la chute des cours du brut, l’inflation est devenue incontrôlable et la majeure partie des aliments et des médicaments font défaut.

En colère, sept Vénézuéliens sur dix souhaitent le départ immédiat de Nicolas Maduro, élu en 2013 après le décès de Hugo Chavez.