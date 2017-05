Pour des zones de sécurité en Syrie

Beyrouth — Les présidents de la Russie et de la Turquie ont affirmé mercredi qu’ils soutenaient la création de zones de sécurité en Syrie alors qu’une délégation de rebelles syriens a quitté des négociations en cours sur un cessez-le-feu avec le gouvernement de Damas, au Kazakhstan, faisant valoir des violations répétées d’une trêve similaire convenue en décembre. Réunis à Sotchi, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont exprimé l’espoir que le gouvernement de Bachar al-Assad et les rebelles adoptent cette plus récente proposition pour désamorcer le conflit, qui perdure depuis six ans et a fait quelque 400 000 morts. Avant que les rebelles ne suspendent leur participation aux discussions dans la capitale du Kazakhstan, les représentants russes avaient présenté aux rebelles une proposition de quatre zones tampons en Syrie entre les parties au conflit.