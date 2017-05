Honduras: appel contre l’impunité pour l’assassinat de journalistes

Tegucigalpa — Le Commissariat national aux droits de l’Homme du Honduras a réclamé mardi la fin de l’impunité dans les affaires d’assassinats de journalistes, de patrons et d’employés de presse, dont 69 ont été tués depuis 2001 dans le pays. Cet organisme, le Conadeh, a demandé aux autorités d’« intensifier les efforts faits pour enquêter et poursuivre les responsables des crimes » commis contre des personnes travaillant pour des médias. « 91 % des 69 cas enregistrés entre 2001 et 2017 sont impunis », a dénoncé le Conadeh à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce mercredi. Le dernier en date a été la mort du journaliste Igor Padilla, tué par balles en pleine rue dans le nord du Honduras en janvier. Selon des organisations de défense des droits de la personne, le Honduras fait partie des endroits de la planète les plus dangereux pour les journalistes. L’ONG Reporters sans frontières (RSF) classe le Honduras au 140e rang sur 180 pays. « Le taux d’impunité, dans ce pays gangrené par la violence du crime organisé et par la corruption, est l’un des plus élevés du continent », explique l’ONG. « Les journalistes de la presse d’opposition et des médias communautaires sont régulièrement agressés, menacés de mort ou contraints à l’exil », selon son site Internet. Le taux d’homicides dans ce petit État d’Amérique centrale est un des plus élevés au monde, de 60 pour 100 000 habitants, contre 6,7 pour 100 000 en moyenne au niveau mondial, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).