Venezuela: heurts et condamnations

Photo: Ariana Cubillos Agence France-Presse

Caracas — Les blocages de routes et les accrochages se multipliaient mardi au Venezuela pour protester contre le projet de nouvelle Constitution annoncé par Nicolas Maduro, qui renforce la crise secouant le pays, tandis que pleuvaient les condamnations internationales. Brasília a été jusqu’à qualifier de « coup d’État » l’initiative de M. Maduro. L’annonce du chef de l’État socialiste, intervenue un mois pile après le début de la vague de manifestations et de violences qui ont fait 28 morts, est perçue comme une provocation par les antichavistes. Dès l’aube mardi, les manifestants bloquaient les axes majeurs à travers le pays. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour déloger des opposants sur des barricades dans l’ouest de la capitale. Le président a annoncé lundi, devant plusieurs milliers de partisans rassemblés dans le centre de Caracas à l’occasion de la fête du Travail, la convocation d’une assemblée chargée de rédiger une nouvelle Constitution. Il s’agira selon lui d’une assemblée constituante « populaire, citoyenne, ouvrière », d’une « constituante du peuple » et non « des partis politiques ».