7 hôpitaux hors service en un mois

Photo: Omar Haj Kadour Agence France-Presse

Idleb — Sept hôpitaux et cliniques dans le nord-ouest de la Syrie ont été mis hors service en avril par des raids aériens du régime ou de son allié russe, ont affirmé dimanche des responsables médicaux en territoire rebelle. « En avril, les hôpitaux du sud de la province d’Idleb ont été ciblés de manière systématique et flagrante », a dénoncé lors d’une conférence de presse Abdel Hamid Dabbak, responsable des hôpitaux dans cette province du nord-ouest. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la Syrie est le pays le plus dangereux au monde pour le personnel sanitaire.